Thom Haye dompelt Utrecht in rouw met twee treffers en assist

Dinsdag, 14 december 2021 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:13

FC Utrecht is dinsdagavond verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van René Hake kwam op bezoek bij NAC Breda nog wel op een 0-1 voorsprong via Mike van der Hoorn, maar gaf dit in de tweede helft weg: 3-2. Thom Haye eiste een hoofdrol voor zich op bij de thuisploeg door beide treffers voor zijn rekening te nemen en een assist af te leveren. Met name de eerste, een vrije trap van ruim twintig meter, was van grote schoonheid. Van der Hoorn ontving tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en kon daarmee vroegtijdig inrukken.

Bij Utrecht keerde Maarten Paes terug onder de lat. De doelman moest het competitieduel met Go Ahead Eagles laten schieten vanwege een blessure, maar was op tijd hersteld. Utrecht leek in de eerste helft weinig te duchten van NAC en werd verschillende keren gevaarlijk, maar wist dit niet uit te drukken in de score. Na een klein half uur spelen leek de Eredivisionist alsnog op voorsprong te komen, toen Adam Maher werd geschept en Adrián Dalmau mocht aanleggen vanaf elf meter. De spits faalde echter en zag zijn inzet gepakt worden door Nick Olij.

Amper vijf minuten later was het alsnog raak via Van der Hoorn, die raak kopte uit een hoekschop. In het tweede bedrijf weerde NAC zich kranig en kwam het verdiend op gelijke hoogte, toen Haye een vrije trap van zo'n twintig meter op voortreffelijke wijze in de linkerbovenhoek schoot. Diezelfde Haye maakte het feest voor de Bredanaars helemaal compleet, toen hij NAC twintig minuten voor tijd op voorsprong zette. Na een goede individuele actie was hij Van der Hoorn te sterk af en liet hij Paes voor de tweede keer kansloos met een verdekt schot in de korte hoek.

Utrecht probeerde vervolgens wel een gelijkmaker te forceren met een slotoffensief, maar kwam met tien man te staan na een rode kaart voor Van der Hoorn, die zijn tweede gele zag. De ploeg van Hake richtte zich echter op en kwam via Anastasios Douvikas alsnog op gelijke hoogte. De spits schoot knap raak met een halve omhaal uit een klutssituatie. Voldoende voor een verlenging was het echter niet, daar Haye andermaal zijn klasse toonde en met een mooie assist de ingevallen Vieri Kotzebue vrij voor Paes zette. De middenvelder faalde niet en schoot via de doelman van Utrecht raak: 3-2.