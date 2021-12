PSV maakt werk van groots onthaal voor Max Verstappen

Dinsdag, 14 december 2021 om 22:03 • Jeroen van Poppel

PSV is van plan om Max Verstappen te gaan huldigen in het Philips Stadion, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Formule 1-coureur, die zondag in een bloedstollende race de wereldtitel opeiste, is uitgesproken supporter van de Eindhovenaren. Door de coronasituatie wordt de huldiging voorlopig wel op de lange baan geschoven.

Momenteel zijn zoals bekend geen voetbalsupporters welkom in de Nederlandse stadions. PSV ziet een huldiging voor Verstappen in een leeg Philips Stadion niet zitten: de Red Bull-coureur zou dan hooguit op de middenstip met een bosje bloemen naar lege stoeltjes en een aantal doeken zwaaien.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wil PSV Verstappen alsnog uitnodigen voor een huldiging. Daarbij zouden ook de agenda's van de club en de autoracer op elkaar afgestemd moeten worden. Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint overigens op 20 maart.