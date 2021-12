FC Emmen blameert zich tegen amateurs van Excelsior Maassluis

Dinsdag, 14 december 2021 om 21:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:13

FC Emmen is dinsdagavond uitgeschakeld in de strijd om de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Dick Lukkien was in eigen huis niet opgewassen tegen de amateurs van Excelsior Maassluis, die met 0-1 zegevierden. De overwinning van de tweededivisionist kwam pas laat tot stand. Tien minuten voor tijd wipte invaller Bram Wennekers de bal langs de uitkomende Indy Groothuizen. Het bleek de enige treffer van het duel. Het is voor de zesde keer dat Emmen door een amateurclub wordt uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Nadat Emmen in de eerste ronde nog verrassend te sterk was voor FC Volendam (0-3) door treffer van Rui Mendes en Jasin Assehoun, ging het ditmaal alsnog faliekant mis voor de ploeg van Lukkien. De oefenmeester verklapte in aanloop naar het duel al een flink aantal wijzigingen door te voeren in zijn elftal, daar hij onder meer niet kon beschikken over Peet Bijen, Lentini Caciano, Jeroen Veldmate, Keziah Veendorp en Peter van Ooijen. Ook was er een basisplaats voor Groothuizen, die tussen de palen de plek innam van Michael Brouwer.

?? @excelsiorm komt laat in de wedstrijd op voorsprong, kan Emmen het nog omdraaien? ?? ESPN 3 #?? #EMMEXC pic.twitter.com/FxH4bbYhY5 — ESPN NL (@ESPNnl) December 14, 2021

Emmen was in de eerste helft de bovenliggende partij en noteerde de eerste kans van het duel via Reda Kharchouch, maar de inzet van de aanvaller op aangeven van Lucas Bernadou kon eenvoudig worden opgeraapt. Aan de andere kant claimden de bezoekers na een klein kwartier spelen een strafschop, toen Daan Blij naar de grond ging na een duw van Zakaria El Azzouzi. Scheidsrechter Robin Vereijken wuifde het weg. Niet veel later was diezelfde Blij gevaarlijk met een schot in de korte hoek.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld amper en was het Emmen dat de beste kansen noteerde. Assehoun schoot in de handen van doelman Jean-Paul van Leeuwen en Jeredy Hilterman kopte voorlangs. Ook El Azzouzi was onnauwkeurig in de afronding en zag zijn inzet voorlangs gaan. Terwijl het duel vervolgens leek af te stevenen op een verlenging, trokken de bezoekers in de slotfase alsnog aan het langste eind. Een lange bal van Nino van den Beemt werd op waarde geschat door Bram Wennekers, die het leer langs de uitkomende Groothuizen werkte: 0-1.