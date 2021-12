Feyenoord krijgt in januari nieuwe kans om linksbenig target op te halen

Dinsdag, 14 december 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel

Domagoj Bradaric mag in januari op huurbasis vertrekken bij Lille OSC, zo weet het Algemeen Dagblad. Dat nieuws zal met interesse bekeken worden door Feyenoord, dat afgelopen zomer een vergeefse poging ondernam om de 22-jarige linksback binnen te halen.

Bradaric was een half jaar geleden ook al overbodig bij Lille, maar het salaris van de Kroaat bleek toen niet te betalen door Feyenoord. Inmiddels hebben de Rotterdammers, mede door het succes in de Conference League, iets meer financiële ruimte, waardoor Bradaric mogelijk nu wél haalbaar zal zijn. De linksback werd vorig seizoen nog regelmatig ingezet door Lille, maar staat in de huidige voetbaljaargang pas op zes optredens. De regerend kampioen betaalde in 2019 6,5 miljoen euro voor de viervoudig international, die in Frankrijk dus niet volledig aan de verwachtingen kon voldoen.

Het is bekend dat Feyenoord op zoek is naar een back-up voor zijn eerste linksback Tyrell Malacia. Op dit moment heeft Arne Slot alleen Ramon Hendriks, van origine een centrumverdediger, achter de hand voor die positie. Afgelopen zomer liet Feyenoord Ridgeciano Haps, die tot dat moment de back-up van Malacia was, voor een half miljoen euro verkassen naar Venezia.