Van Polen haalt bij PEC Zwolle kracht uit ‘Max Verstappen-scenario’

Dinsdag, 14 december 2021 om 21:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:53

Bram van Polen ziet een mooie metafoor in de wereldtitel van Max Verstappen. De 36-jarige aanvoerder van PEC Zwolle zag Verstappen in de slotronde van de beslissende race in de Formule 1 de winst grijpen: een scenario waar Van Polens club motivatie uit kan putten, volgens hem. PEC kent vooralsnog een beroerde seizoenstart en staat met zes punten uit zestien duels stijf onderaan in de Eredivisie.

Van Polen mocht dinsdag een halfuur invallen bij de o zo welkome winst in de TOTO KNVB Beker tegen MVV Maastricht (4-0). De verdediger keerde terug van een hamstringblessure en zag het elftal van trainer Dick Schreuder, die zijn eerste overwinning boekte, eindelijk imponeren. “Het is lekker invallen ook als je 2-0 voorstaat”, zegt Van Polen voor de camera van ESPN. “We maakten heel snel die 3-0, dat is ongekende luxe hier.” Wel had de routinier moeite om het tempo bij te benen na zijn blessure: “Invallen was wel weer taai hoor... ik had na tien minuten wel effe mijn tong op mijn schoen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De vorige overwinning van de Zwollenaren dateert alweer van 26 oktober: toen werd De Graafschap met 4-1 opzijgezet in de eerste ronde van de beker. De laatste overwinning in de competitie vond drie dagen eerder plaats tegen Heracles Almelo (1-0). Van Polen voelt de sportieve malaise bij de club. “Je ziet dat we best wel aan het strugglen zijn, er zit niet zoveel vertrouwen in de ploeg. Ik hoop dat zo’n wedstrijd als deze een beetje zelfvertrouwen geeft.”

Ook ziet Van Polen in Verstappen een mooi voorbeeld van hoe het in topsport kan lopen. “Ik hou me vooral vast aan afgelopen zondag met Max. In de allerlaatste ronde kan het nog volledig omdraaien, daar moeten wij ons ook aan vasthouden. Er is altijd nog kans. We staan er heel beroerd voor in de Eredivisie, maar ze zeggen hier altijd: Desespereert nimmer(wanhoop nooit, red.).”