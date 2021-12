Elia laat Cristian Willaert schrikken: ‘Ik ga dat niet betalen voor hem’

Dinsdag, 14 december 2021 om 21:22 • Laatste update: 21:35

Eljero Elia heeft dinsdagavond een fraai gebaar gemaakt na afloop van de gewonnen bekerwedstrijd tegen vv Gemert (4-2). De aanvaller gunde na afloop zijn shirtje aan Willem den Dekker, die namens de derdedivisionist beide treffers voor zijn rekening nam en vorige week in een item bij ESPN al smeekte om het shirt van de aanvaller. Elia zei tegen Cristian Willaert het shirt niet te willen geven, maar nam de ESPN-verslaggever daarmee in de maling.

In aanloop naar het bekerduel met ADO bezocht ESPN vorige week een training van de amateurs van Gemert. Daar bleek al wel dat het ruilen van de shirts een thema was. "Ik weet niet hoe het zit met de shirts van ADO en of ze mogen ruilen, maar ik heb met onze materiaalman overlegd dat wij ze wel mogen afgeven", zei Den Dekker destijds met een knipoog. "Als er spelers van ADO zijn die mijn shirt willen, kunnen ze hem altijd krijgen. Het shirt van Elia zou wel leuk zijn, WK-finale gespeeld. Lekker hoor om die thuis in je kamer te hebben hangen."

Of Elia nog shirtje gaat ruilen met Willem den Dekker nu hij het zelf moet betalen? #ADOGEM pic.twitter.com/qPjW1r4uhI — ESPN NL (@ESPNnl) December 14, 2021

Christian Willaert legde de uitspraken van Den Dekker na afloop van het duel voor aan Elia, die in eerste instantie niet van plan leek zijn tenue af te staan. "Nee, ik moet dat zelf betalen. Ik ga dat niet betalen voor hem", zei de buitenspeler met een stalen gezicht. "Nee geintje, hij heeft het shirtje al. Ik betaal het voor hem, maakt niet uit. Komt goed. Jij schrok hè?" Gemert leek lange tijd dicht bij een stunt op bezoek bij ADO en kwam zelfs twee keer op voorsprong, maar zag het bekeravontuur eindigen toen invaller Thomas Verheydt in het laatste kwart twee keer doel trof.

Volgens Arnold Bruggink is het ruilen van een shirtje tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer, zo vertelde hij na afloop van het bekerduel in de studio bij ESPN toen het onderwerp werd aangesneden. "Dat wordt een beetje overschat in de Keuken Kampioen Divisie", aldus de analist. "Iedereen denkt altijd maar dat die shirts weggegeven kunnen worden aan alles en iedereen, maar spelers moeten dat meestal zelf betalen. Omdat het in de Champions League gebeurt, lijkt het alsof het overal zo hoort, maar zo werkt het niet. Elia kan het trouwens wel missen."