Bayern kroont zich tot Herbstmeister na klinkende zege op Stuttgart

Dinsdag, 14 december 2021 om 20:22 • Mart Oude Nijeweeme

Bayern München heeft dinsdagavond het gat naar achtervolger Borussia Dortmund vergroot naar negen punten. De ploeg van Julian Nagelsmann kende geen enkele moeite met VfB Stuttgart en kroonde zich officieel tot Herbstmeister: 0-5. Serge Gnabry en Robert Lewandowski namen de doelpuntenproductie voor hun rekening met respectievelijk drie en twee treffers. Door de klinkende overwinning heeft Bayern 40 punten uit 16 duels. Dortmund speelt woensdagavond de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Greuther Fürth.

In 21 van de vorige 24 keer dat Bayern als Herbstmeister het nieuwe jaar in ging, werd de ploeg ook kampioen in de Bundesliga. Stuttgart bleef verrassend ongeslagen in de laatste drie duels en klom daarmee op naar de veilige vijftiende plaats. Ook tegen de Duitse recordkampioen werd lang stand gehouden. De thuisploeg had in het eerste bedrijf wel het betere van het spel, maar wist dit niet uit te drukken in doelpunten. Een schot van Gnabry op aangeven van Lewandowksi werd geblokt en ook een inzet van Thomas Müller kon onschadelijk worden gemaakt. Grote tegenvaller in de eerste helft was het uitvallen van Kingsley Coman. De aanvaller greep na een klein half uur spelen naar de hamstring en werd vervangen door Leroy Sané.

De ban werd gebroken door Gnabry. De buitenspeler schoot beheerst raak nadat Sané opstoomde via de as van het veld: 0-1. De score werd al snel in de tweede helft verdubbeld, toen opnieuw Gnabry aan het einde van een mooie aanval stond. Ditmaal kwam het voorbereidende werk van Lewandowski, die Gnabry zijn tweede treffer van de avond gunde. Bayern was in het tweede bedrijf veruit de betere partij en draaide de duimschroeven in de slotfase verder aan. Twintig minuten voor tijd tilde Lewandowski de marge naar drie door op aangeven van Gnabry, die bij alle treffers betrokken zou zijn, de bal over Florian Müller te wippen.

Lewandowski evenaarde daarmee het record van Gerd Müller van meeste Bundesliga-doelpunten in één kalenderjaar. De oud-spits kwam in 1972 ook tot 42 doelpunten. Drie minuten later was het wederom raak voor de Poolse spits, toen hij wederom de combinatie zocht met Gnabry en de linkerhoek vond: 0-4. Weer twee minuten later zorgde Gnabry met zijn derde van de avond voor het slotakkoord. De aanvaller stond op de juiste plaats om Müller van dichtbij voor de vijfde keer kansloos te laten. Ook Lewandowski kreeg nog een goede mogelijkheid om zijn hattrick te completeren, maar hij trof tien minuten voor tijd de paal.