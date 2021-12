Barcelona gaat bij langverwachte rentree van Dani Alves onderuit

Dinsdag, 14 december 2021 om 20:07 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft dinsdagavond bij de officieuze rentree van Dani Alves de strijd om de Maradona Cup verloren. Barça verloor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Boca Juniors, die in de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad werd gespeeld, na een 1-1 gelijkspel uiteindelijk in de strafschoppenserie: 4-2 in penalty's. De wedstrijd werd georganiseerd als eerbetoon aan de vorig jaar overleden Diego Maradona.

Alves werd door Barcelona in november transfervrij opgepikt. De Braziliaanse rechtsback is pas vanaf 1 januari officieel speelgerechtigd, maar mag dus wel in oefenduels in actie komen. Het was 2018 dagen geleden dat Alves voor het laatst speelde voor Barça. Vanaf de tweede helft droeg de routinier overigens de aanvoerdersband. Xavi koos verder voor een geïmproviseerde basiself, met daarin Sergiño Dest als linksbuiten. Philippe Coutinho stond bij afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay opgesteld als valse negen. Ook Riqui Puig en Yusuf Demir verschenen aan de aftrap, net als een aantal spelers van Barcelona B.

Alves nam het doel in de openingsfase onder vuur met een krachtig schot, dat gestopt werd door doelman Agustín Rossi. Aan de overzijde van het veld werd Clément Lenglet op snelheid geklopt door Sebastián Villa. De vleugelspeler van Boca kreeg een goede schietkans, maar raakte het zijnet. Barça was echter de dominante partij en kreeg in het restant van de eerste helft ook goede kansen. Coutinho liet zich zien met een individuele actie, waarin hij zijn tegenstander passeerde, maar het schot van de Braziliaan ging over.

Vijf minuten na rust kwam Barcelona op voorsprong, toen Dani Alves de bal vanaf rechts voor het doel slingerde. De bal kwam via de arm van Coutinho met enig fortuin bij Ferran Jutlgà, die ruimte vond om de bal uit de draai in de kruising te jassen: 1-0. Het ontging de scheidsrechter dat Coutinho onbedoeld hands had gemaakt, waardoor het doelpunt bleef staan. Daarna voerde Xavi veel wissels door en verloor Barça grip op de wedstrijd. Tien minuten voor tijd slaagde Boca erin om de bal links achter de verdediging van de Catalanen te krijgen bij Frank Fabra. De voorzet van de linksback kon uiterst eenvoudig ingetikt worden door Exequiel Zeballos: 1-1.

Daardoor volgde een strafschoppenserie, waarin Alves namens Barça de eerste nam. De rechtsback zag zijn schot richting de linkerhoek via de vingertoppen van Rossi binnen vliegen en haalde opgelucht adem. Boca schoot vier keer raak, terwijl namens Barça Matheus Pereira en Guillem Jaime faalden vanaf elf meter: 4-2 in strafschoppen voor de Argentijnen.