PEC Zwolle scoort buiten Eredivisie wél aan de lopende band

Dinsdag, 14 december 2021 om 19:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:58

PEC Zwolle heeft dinsdagavond eindelijk weer een overwinning geboekt. In de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker had het elftal van trainer Dick Schreuder geen kind aan MVV Maastricht en werd het 4-0. Het was de eerste overwinning voor de Zwollenaren sinds de aanstelling van de vijftigjarige oefenmeester. De laatste zege dateert van 26 oktober dit jaar, toen De Graafschap in de eerste ronde van de beker opzij werd gezet met 4-1.

De ploeg van Schreuder kon wel een succesje gebruiken en MVV bleek daar de uitgelezen tegenstander voor. Na dertien minuten spelen kopte Yuta Nakayama een corner van Luka Adzic richting zestienmetergebied en Siemen Voet stond daar om het juiste zetje te geven: 1-0. Corners bleken de weg naar succes voor de Zwollenaren. Zes minuten na de openingstreffer slingerde Adzic de bal weer voor de goal; dit keer was het Rav van den Berg die raak kopte.

De bezoekers hadden maar weinig in te brengen en mochten blij zijn dat het bij rust nog maar 2-0 stond. Na rust bleef het overwicht van de haast ontketende Eredivisie-hekkensluiter aanhouden. Slobodan Tedic zag een doelpunt nog afgekeurd worden vanwege buitenspel, maar Adzic verruimde na een uur spelen wél de marge naar drie. De Servische spits passeerde Rico Zeegers en bekroonde een prima wedstrijd met zijn eerste treffer in Zwolse dienst. PEC dacht er geen seconde aan om genade te tonen: twintig minuten voor tijd was het tijd voor de volgende. Samir Lagsir kon ongehinderd door de Maastrichtste verdediging heen lopen en gaf Tedic toch zijn doelpunt.

MVV stond erbij en keek ernaar. Het zei genoeg dat de ploeg van Klaas Wels een kwartier voor tijd pas de eerste mogelijkheid van de wedstrijd kon noteren via Sven Blummel. PEC Zwolle voetbalde het duel echter moeiteloos uit en ging zelfs nog op jacht naar de vijfde. Die kwam echter niet meer, al zullen Schreuder en consorten daar alle vrede mee hebben gehad. Zwolle mag zich zo opmaken voor de derde bekerronde.