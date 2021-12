ADO Den Haag komt met de schrik vrij dankzij goudhaantje Verheydt

Dinsdag, 14 december 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:55

ADO Den Haag heeft zich dinsdagavond met alle mogelijke moeite geplaatst voor de volgende ronde in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ruud Brood, die zelf uit voorzorg in thuisisolatie zat na contact met een besmet persoon, maakte tegen de amateurs van vv Gemert tot twee keer toe een achterstand goed: 4-2. Namens de bezoekers nam Willem den Dekker beide treffers voor zijn rekening, terwijl bij ADO invaller Thomas Verheydt van grote waarde was met twee doelpunten in het laatste kwart van het duel.

ADO begon niet op volle oorlogssterkte en liet onder meer Verheydt en Sem Steijn op de bank beginnen. Basisplaatsen waren er wel voor Daryl Janmaat en Elia. Voor Janmaat waren het zijn eerste speelminuten sinds 13 mei, toen hij in de thuiswedstrijd tegen Willem II na een klein uur gewisseld werd. ADO was in de eerste helft veruit de betere ploeg, maar kreeg het niet voor elkaar om de muur van de derdedivisionist te breken. De eerste keer dat de bezoekers over de middellijn kwamen was het wel meteen raak.

Den Dekker brak op slag van rust door aan de rechterkant van het veld en verschalkte Luuk Koopmans in twee instanties door de bal hoog in het dak van het doel te schieten: 0-1. In aanloop naar de treffer had Janmaat al de lat geraakt met een kopbal en schoot Elia rakelings voorlangs. De stand werd op slag van rust gelijk getrokken door diezelfde Elia, die profiteerde van een rebound nadat doelman Stefan Tielemans een kopbal van Samy Bourard moest lossen uit een corner: 1-1. Assistent-trainer Giovanni Franken voelde zich genoodzaakt om in te grijpen bij rust en bracht onder meer Ricardo Kishna en Verheydt binnen de lijnen.

Laatstgenoemde eiste in de tweede helft een hoofdrol voor zich op met twee treffers, maar moest toezien hoe de bezoekers eerst voor de tweede keer op voorsprong kwamen. Wederom stond Den Dekker op de juiste plek om af te ronden: 1-2. In het laatste kwart van het duel werden de bankschroeven aangedraaid door ADO, wat de ploeg alsnog een plek in de achtste finales opleverde. Invaller Cain Seedorf zorgde met een schot van de rand van de zestien voor de 2-2, waarna Verheydt het vonnis voltrok voor de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. Eerst schoot hij raak na een overstapje van Vicente Besuijen, waarna diezelfde Besuijen vijf minuten later de assist verzorgde bij de 4-2.