Ook Klassieker tussen Feyenoord en Ajax gespeeld zonder publiek

Dinsdag, 14 december 2021 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:20

Ook de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op zondag 19 december wordt gespeeld zonder publiek, zo maakte demissionair minister-president Mark Rutte bekend op de coronapersconferentie van dinsdag. De coronamaatregelen zouden op zaterdag 18 december aflopen, maar zijn door het demissionair kabinet verlengd tot minimaal 14 januari.

"De omikronvariant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, dat is echt reden tot zorg", aldus Rutte op de persconferentie. De verlenging betekent voor de Eredivisie dat nog eens minimaal twee speelronden zonder publiek afgewerkt moeten worden. Voor de Keuken Kampioen Divisie komen er drie speelronden bij waarin toeschouwers niet toegestaan zijn.

"Zolang ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten, zullen we het virus verder moeten terugdringen", aldus Rutte. De nieuwe omikronvariant verspreidt zich flink sneller dan de deltavariant. Daarover krijgen we deze week een nieuw advies van het OMT. Een van de maatregelen die we doorzetten is dat er geen publiek welkom is bij sportwedstrijden."

Feyenoord sprak maandag nog de hoop uit op een Klassieker mét publiek. "Het zou slecht zijn als we dat niet zouden doen", lichtte een woordvoerder van de club toe aan het Algemeen Dagblad. "We bereiden ons op beide scenario’s voor, zodat we ‘in het geval dat’ snel kunnen schakelen. De hoop is nog niet opgegeven."

De verlenging van de zogeheten 'avondlockdown' geldt ook voor de amateursport, waardoor avondtrainingen en -wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. Alleen amateurclubs die nog actief zijn in het bekertoernooi hebben vrijstelling om 's avonds te trainen.