FC Twente wekt woede met sponsorpartner van 0,00012 euro: ‘Verwerpelijk!’

Dinsdag, 14 december 2021 om 18:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:23

FC Twente heeft een sponsordeal gesloten met de cryptocurrency Floki, die op dit moment slechts 0,00012 euro waard is. De overeenkomst is controversieel en leidt tot tal van verontwaardigde reacties. "Waarom leert mijn cluppie nou nooit eens weg te blijven bij vies geld", schrijft bijvoorbeeld journalist en opiniemaker Sander Schimmelpenninck op Twitter.

"Alsof het Doyen-drama niet groot genoeg was", vervolgt Schimmelpenninck, doelend op de overeenkomst die FC Twente vanaf 2013 had met het schimmige investeringsfonds. Doyen nam belangen in de eigendom van spelers van FC Twente en bleek ook geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. "Bovendien: supporters (die het meestal niet breed hebben) verleiden tot speculeren met domme crypto’s is verwerpelijk", besluit Schimmelpenninck.

FC Twente is zich echter van geen kwaad bewust. "Zoals aan elke vorm van beleggen een risico hangt, is dat met crypto ook", zegt de club in een reactie tegen de NOS. De cryptomunt Floki is pas sinds augustus op de markt en was op het hoogtepunt 0,00029 euro waard, zo blijkt uit de gegevens van Coinmarketcap. Inmiddels is de prijs dus meer dan gehalveerd naar 0,00012 euro. "Floki wordt op de internationale handelsplatforms aangeboden, dit is openbaar. Recentelijk heeft Floki partnerships afgesloten met onder meer Bayer 04 Leverkusen, Napoli, Spartak Moskou en Fenerbahce", zo verdedigt FC Twente zich.

De Autoriteit Financiële Markten raadt het consumenten al langer af om geld te steken in cryptocurrency. Ook de Reclame Code Commissie (RCC) zet zijn vraagtekens bij de sponsordeal van FC Twente. "Je kunt inderdaad de vraag stellen of reclame voor een dergelijk risicovol product passend is in een voetbalstadion", aldus de RCC tegenover de NOS. De organisatie onderneemt echter geen actie. "De Reclame Code Commissie kan hier pas een oordeel over geven als daar een klacht over wordt ingediend." En zo'n klacht is er nog niet over FC Twente en Floki. "Als cryptomunten bij wet niet verboden zijn, dan mag je er reclame voor maken."