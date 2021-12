Premier League vreest stillegging na recordaantal coronagevallen in competitie

Dinsdag, 14 december 2021 om 17:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:06

Het recordaantal besmettingen zorgt voor grote onrust bij de organisatie van de Premier League, zo weten Engelse media. De afgelopen week zijn er 42 coronagevallen vastgesteld binnen de competitie, zo werd maandagochtend bekend. De Premier League vreest dat in de extreem drukke decembermaand veel wedstrijden geannuleerd moeten worden, of dat het zelfs komt tot een totale stillegging. Nu al zijn Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur en Brentford - Manchester United uitgesteld.

In Engeland is de omicronvariant van het coronavirus bezig met een opmars. Tottenham was begin deze maand de eerste Engelse club die kampt met een flinke corona-uitbraak, maar inmiddels zijn er positieve gevallen bij vijf verschillende clubs. Brentford kon om die reden niet aantreden tegen Manchester United, terwijl Brighton te maken heeft met tien coronagevallen binnen de staf. Ook Leicester City heeft coronaproblemen, maar speelde toch. Aston Villa annuleerde deze week training uit voorzorg.

Voor de Premier League is december commercieel gezien de belangrijkste maand. Het is traditiegetrouw ook de drukste maand: clubs spelen om de drie à vier dagen een competitiewedstrijd. Voor de Engelse competitie zou een reeks van uitgestelde wedstrijden heel slecht uitkomen. Een complete stillegging, waar inmiddels ook voor wordt gevreesd, zou een regelrechte ramp zijn.

Inmiddels wordt gewerkt aan maatregelen om het niet zo ver te laten komen. Zo is de boostervaccinatiecampagne in volle gang in het Verenigd Koninkrijk en worden de regels om het stadion binnen te komen strenger: zonder vaccinatie of negatieve test mogen fans niet meer naar binnen. Spelers moeten sinds afgelopen vrijdag driemaal per week getest worden en de clubs werken eraan om dat naar dagelijks testen te brengen. Verder moeten spelers buiten het trainingsveld ook afstand van elkaar houden in bijvoorbeeld de kantine en worden alle festiviteiten rond Kerstmis afgelast.