De Telegraaf: Ajax geeft signaal ‘onbespreekbaar’ af aan Barcelona

Dinsdag, 14 december 2021 om 17:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:17

Noussair Mazraoui maakt in elk geval in het seizoen af bij Ajax, zo hebben de Amsterdammers volgens De Telegraaf besloten. De 24-jarige rechtsback beschikt over een aflopend contract, maar Ajax laat hem liever transfervrij gaan dan in de winterstop. Daarmee kan Barcelona, dat nadrukkelijk wordt genoemd in Spanje, de komst van Mazraoui in januari vergeten.

Voor Ajax is een wintertransfer voor de Nederlands-Marokkaanse rechtervleugelverdediger pertinent 'onbespreekbaar'. Zowel in Spaanse als Italiaanse media werd de afgelopen dagen geschreven over een vermeend onderhoud tussen Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Mazraoui, en Joan Laporta, de president van Barcelona. De Telegraaf weet echter dat Barça zich niet officieel in Amsterdam heeft gemeld.

"Gezien de stelligheid van Ajax hoeven ze dat niet te doen ook", voegt de krant toe. Voor Ajax weegt het sportieve belang zwaarder dan een kleine transfersom, die in de winter nog voor Mazraoui opgehaald zou kunnen worden. De Amsterdammers willen dit seizoen ver komen in de Champions League en hebben de rechtsback daar hard bij nodig. Afgelopen zondag tegen AZ (1-2 verlies) was het gemis van Mazraoui al voelbaar bij Ajax.

De kans is inmiddels levensgroot dat Mazraoui daarmee transfervrij gaat vertrekken. De onderhandelingen over een nieuw contract bij Ajax zijn op niets uitgelopen, al is er nog geen definitief besluit genomen door de vleugelverdediger. Dat Mazraoui waarschijnlijk transfervrij de deur uitloopt, neemt de Ajax-leiding voor lief, weet De Telegraaf.