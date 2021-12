Schmidt weigert Drommel te laten vallen na fout bij vrije trap Schöne

Dinsdag, 14 december 2021 om 16:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:07

Roger Schmidt blijft vertrouwen houden in de keeperskwaliteiten van Joël Drommel, zo is dinsdag duidelijk geworden op de persconferentie van PSV. De Duitse coach heeft overwogen om Yvon Mvogo een basisplaats te geven in het bekerduel met Fortuna Sittard, maar de Zwitser ontbreekt zeer waarschijnlijk wegens ziekte. Hierdoor is de kans heel groot dat Drommel gewoon zijn plaats behoudt onder de lat bij de Eindhovenaren.

"Joël is een keeper die nog volop in ontwikkeling is en dat wisten we toen we hem contracteerden", wordt Schmidt in aanloop naar het treffen met Fortuna geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "We hebben er vertrouwen in dat die doorontwikkeling er gaat komen. Voor het eerst speelt hij nu een internationaal seizoen en dat geldt voor meer van onze spelers. Joël heeft vorig seizoen (bij FC Twente, red.) misschien iets meer dan dertig wedstrijden gespeeld en daar zitten wij nu al aan in dit seizoen. Ook de druk hier is anders. Bij PSV is er meer focus van de buitenwereld omdat je voor de titel speelt, niks ten nadele van zijn vorige club FC Twente overigens. Joël is nog niet volgroeid als goalie en wij steunen hem in zijn ontwikkeling", zo geeft Schmidt mee aan zijn bekritiseerde doelman.

Drommel ging dit seizoen al meer dan eens in de fout, wat hem op stevige kritiek van de buitenwacht kwam te staan. Zondag tegen NEC (1-2 overwinning) verwerkte hij een vrije trap van Lasse Schöne niet goed genoeg, waarna de thuisclub wist te scoren uit de rebound. Analist Kees Kwakman was halverwege de wedstrijd in Nijmegen glashelder in zijn analyse. "Dat is gewoon een fout van Drommel", liet de oud-speler aan duidelijkheid niets te wensen over. "We weten echt wel dat Schöne zo'n dwarrel vrije trap heeft, dat heeft hij meerdere malen al laten zien. Maar deze valt volgens mij nog wel mee. En dan wil Drommel hem stompen, en dan stompt hij hem per ongeluk naar rechts. En Matsson is degene die vervolgens het alertst reageert", verwees Kwakman naar het doelpunt van NEC in de beginminuten in De Goffert.

Schmidt kwam dinsdag ook met nieuws uit de ziekenboeg van PSV. Noni Madueke heeft geen spierscheuring opgelopen, al is er door de medische staf wel vocht in zijn been geconstateerd. PSV wil geen enkel risico nemen en bereidt de aanvaller nu voor op het trainingskamp in Spanje, dat op 4 januari begint. Davy Pröpper zal dan waarschijnlijk ook zijn rentree maken. Volgens Schmidt hebben Ryan Thomas en Eran Zahavi langer de tijd nodig om volledig te herstellen van hun verschillende kwetsuren.