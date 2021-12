Frenkie de Jong enige Nederlander in sterrenselectie FIFA

Dinsdag, 14 december 2021 om 15:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:30

Frenkie de Jong is de enige Nederlandse speler die kans maakt om in januari opgenomen te worden in het sterrenelftal van 2021. De FIFA en de FIFPro, de wereldwijde spelersvakbond, hebben dat dinsdag officieel naar buiten gebracht. In totaal zijn er 23 spelers opgenomen op de shortlist voor de verkiezing van volgende maand. De 2021 Men’s World 11 zal op 17 januari 2022 bekend worden gemaakt tijdens de The Best FIFA Football Awards.

Virgil van Dijk behoorde in 2020 nog tot het sterrenensemble, maar dit jaar hoeft de centrumverdediger van Liverpool nergens op te rekenen. De FIFA en de FIFPro hebben voetballers overal ter wereld gevraagd om per linie hun favoriete speler door te geven. Daaruit is een shortlist met 23 namen naar voren gekomen. In de afgelopen zeventien jaar bestond de voorlopige lijst uit 55 spelers, maar de FIFA wil nu toe naar een meer realistische situatie, omdat de meeste selecties tegenwoordig uit 23 spelers bestaan. In totaal werd er door 18.947 spelers uit 69 landen gestemd.

Cristiano Ronaldo is de enige speler die sinds de oprichting van het sterrenelftal in 2005 die elk jaar is genomineerd. Voor Lionel Messi is het alweer de zestiende uitverkiezing. Opvallend is dat Mohamed Salah, wekelijks de uitblinker van Liverpool, niet tot de 23-koppige selectie behoort. Dani Alves, die maandenlang geen club had en inmiddels is teruggekeerd bij Barcelona, is wel op de lijst gezet. De Jong ondervindt op het middenveld onder meer concurrentie van Barcelona-ploeggenoot Sergio Busquets.

Bij de vrouwen is er qua Nederlanders alleen een nominatie voor Vivianne Miedema. De topschutter van Arsenal moet in de voorhoede concurreren met Pernille Harder (Chelsea), de Samantha Kerr (Chelsea), Marta (Orlando Pride), Alex Morgan (Tottenham Hotspur), Gabrielle Onguene (CSKA Moskou) en Megan Rapinoe (OL Reign).

De volledige selectie van de FIFA en FIFPro:

Doel: Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Chelsea)

Verdediging: David Alaba (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (Barcelona), Leonardo Bonucci (Juventus), Rúben Dias (Manchester City)

Middenveld: Sergio Busquets (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea)

Aanval: Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern München), Romelu Lukaku (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain) en Neymar (Paris Saint-Germain).