Slot weigert in te gaan op Ajax-geruchten: ‘Dat is al vervelend genoeg’

Dinsdag, 14 december 2021 om 14:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:41

Feyenoord wacht woensdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker een lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. Aankomend weekeinde staat ook De Klassieker tegen Ajax op het programma. Juist daarom ziet trainer Arne Slot het bekerduel met de Tukkers als een voordeel. “Anders had die wedstrijd van aanstaande zondag al constant door ons hoofd gegaan”, aldus Slot dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Twente. De Feyenoord-coach wil overigens niets weten van een eventuele toekomstige overstap naar Ajax.

Feyenoord speelde eind november in competitieverband met 0-0 gelijk op bezoek bij FC Twente. Afgelopen weekeinde hadden de Rotterdammers ook tegen FC Groningen (1-1) het betere van het spel, maar werd er opnieuw duur puntverlies geleden. De trainer van Feyenoord weet niet of zijn ploeg woensdagavond eenzelfde soort wedstrijd wacht als tijdens deze twee remises. “Beide wedstrijden zijn wel vergelijkbaar met elkaar. In beide duels gaven we zelf weinig weg, maar ik zou het wel fijn vinden als we eerder in de wedstrijd beginnen met het creëren van kansen”, vertelt Slot.

“Je hebt te maken met een tegenstander die er ongelooflijk veel moeite, energie en kracht in stopt om het ons onmogelijk te maken om tot kansen te komen”, vervolgt de trainer van Feyenoord. “Ik heb het al vaker gezegd, je hebt ook te maken met een tegenstander die er ongelooflijk veel moeite, energie en kracht in stopt om het ons onmogelijk te maken om tot kansen te komen. Vijftien van de achttien ploegen trekken zich terug tegen ons. Dat is het mooie van het trainersvak, dat je je eigen speelwijze mag bepalen. Wij moeten vooral kijken naar wat wij beter kunnen doen.”

Voor Feyenoord belooft het geen gemakkelijke week te worden. Na de bekerwedstrijd tegen Twente wacht zondag De Klassieker tegen Ajax. Slot ziet het echter als een voordeel dat zijn club eerst in Enschede een uitwedstrijd in de TOTO KNVB Beker speelt tegen. “Als je thuis tegen een amateurclub had gemoeten had die wedstrijd van aanstaande zondag al constant door ons hoofd gegaan. Nu zijn we volledig op Twente gericht. We spelen tegen de nummer vijf van Nederland in een uitwedstrijd. Daar hebben we alle aandacht en focus voor nodig.”

Slot laat in aanloop naar het bekerduel weten dat hij niet van plan is om veel te rouleren. “Justin Bijlow gaat gewoon keepen. Wij hebben veertien, vijftien jongens die allemaal in de basis kunnen spelen. Dat tonen ze ook constant aan. Diezelfde jongens zitten voor morgen in m'n hoofd. We hebben gisteren alleen uitgelopen en vandaag een heel rustige training gehad. Ik laat rustig op me inwerken hoe iedereen daar uitgekomen is, daarna gaan we bepalen hoe we morgen starten.”

Slot werd door Hugo Borst in de AD Voetbalpodcast naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Erik ten Hag, mocht laatstgenoemde Ajax op korte termijn verlaten. "Weet je wat ik denk? Ik denk dat als Ten Hag weggaat, dat Ajax serieus aan Slot gaat denken, hoor", zo opperde Borst. "Of Ajax het aan zou durven? Volkomen schijt aan. Natuurlijk. Als je Berghuis weghaalt bij Feyenoord, waarom zou je dan de trainer niet weghalen?" In augustus vorig jaar werd Slot, toen nog trainer van AZ, door De Telegraaf gevraagd of hij de capaciteiten heeft om bij Ajax te werken. "Ik vind dat anderen mij moeten beoordelen", zei hij toen. "Ik wil ook niet praten over een functie die nu bezet is."

De oefenmeester van Feyenoord wil echter niets weten van dergelijke geruchten, zo laat hij dinsdag weten op de persconferentie in De Kuip. "Ik vind het überhaupt vervelend als we over die wedstrijd praten, terwijl we morgen tegen FC Twente moeten spelen", zo verduidelijkt Slot zijn standpunt. De bekerontmoeting met Twente van woensdagavond in de Grolsch Veste begint om 18.00 uur.