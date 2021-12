‘Franse laagvlieger komt terug bij Feyenoord met bod van twee miljoen’

Dinsdag, 14 december 2021 om 13:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:56

Troyes AC is bereid een bod van twee miljoen euro op Franco Antonucci uit te brengen, zo meldt L'Équipe dinsdag. De huidige nummer zeventien van Ligue 1 was afgelopen zomer ook al geïnteresseerd in de diensten van de 22-jarige middenvelder van Feyenoord. Volgens de Franse sportkrant staat Antonucci zelf niet onwelwillend tegenover een overstap naar Frankrijk.

L'Équipe meldde afgelopen zomer nog dat Feyenoord vlak voor het sluiten van de transfermarkt een streep zette door een transfer van Antonucci naar Troyes. De Franse degradatiekandidaat zou destijds 2,5 miljoen over hebben gehad voor de middenvelder. Dit bod werd volgens de berichtgeving van toen van tafel geveegd door technisch directeur Frank Arnesen, maar enkele maanden later staat Feyenoord wel open voor een (tijdelijk) vertrek van Antonucci.

Volgens de Franse sportkrant gaat Troyes in januari een nieuwe poging wagen om Antonucci in te lijven middels een bod van twee miljoen euro en de middenvelder ziet een transfer zelf ook zitten. Feyenoord Transfermarkt meldde vorige maand ook dat zes spelers van Feyenoord, waaronder Antonucci, in de winterse transferperiode ‘verhuurd of verkocht’ worden. De geboren Belg met Italiaanse roots kwam in de eerste Conference League-voorrondewedstrijd tegen FC Drita (0-0) negen minuten voor tijd op het veld, maar zat dit seizoen mede door blessureleed nog geen enkele keer bij de selectie voor een Eredivisie-wedstrijd.

Antonucci beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2024. De middenvelder werd in 2020 voor zo’n 2,5 miljoen euro overgenomen van AS Monaco en vervolgens direct verhuurd aan FC Volendam. Bij de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie maakte Antonucci het afgelopen seizoen indruk. In 32 wedstrijden was hij goed voor 4 goals en 12 assists.