Aubameyang moet definitief aanvoerdersband inleveren bij Arsenal

Dinsdag, 14 december 2021 om 12:58 • Rian Rosendaal

Pierre-Emerick Aubameyang is niet langer de aanvoerder van Arsenal, zo brengt de Londense club dinsdag naar buiten in een officieel statement op de website. De 32-jarige spits overtrad vorige week de regels op disciplinair vlak, waardoor hij zaterdag ontbrak in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Southampton (3-0). Manager Mikel Arteta heeft nu besloten om Aubameyang definitief de aanvoerdersband af te nemen. Hij wordt ook niet gebruikt in de thuiswedstrijd tegen West Ham United van woensdagavond.

"We verwachten van al onze spelers, met name onze aanvoerder, dat ze werken volgens de regels en normen die we allemaal hebben opgesteld en afgesproken", zo laat Arsenal dinsdag weten in een verklaring. Het is nog niet bekend wie de aanvoerdersband bij Arsenal overneemt van Aubameyang. Over het vermeende gebrek aan discipline bij de ervaren aanvaller uit Gabon is al enige tijd het nodige te doen in de Engelse media.

Aubameyang reisde vorige week met permissie af naar Frankrijk om zijn zieke moeder te bezoeken, maar keerde een dag later dan afgesproken terug. Zaterdag tegen Southampton was Aubameyang er daarom niet bij. De spits vroeg begin vorige week toestemming aan Arteta om zijn moeder te bezoeken. De manager van Arsenal is doorgaans begripvol als het gaat om zulke familiekwesties en verleende permissie aan Aubameyang om op woensdag naar Frankrijk te gaan. De voorwaarde die Arteta daaraan stelde was dat de aanvaller diezelfde avond zou terugkeren in Engeland, om op donderdag deel te kunnen nemen aan de training.

Dat deed Aubameyang echter niet: hij keerde pas op donderdagochtend terug, waarna hij zich meldde op het trainingscomplex van Arsenal. Volgens bronnen van The Athletic was de aanvaller weliswaar op tijd voor de training, maar had wat Arsenal betreft de overtreding al plaatsgevonden. Arteta stond op het standpunt dat de voorwaarden voor de trip van Aubameyang kristalhelder waren, en dat hij ze simpelweg niet was nagekomen. De aanvaller kreeg donderdag te horen dat hij niet mee zou trainen en dat hij zich ook op vrijdag niet hoefde te melden bij de club. In plaats daarvan trainde hij thuis om zijn conditie op peil te houden.

Arsenal-fans vrezen volgens The Athletic inmiddels voor een saga vergelijkbaar als die van Mesut Özil. Een slepend conflict met Arteta leidde ertoe dat de aanvallende middenvelder, destijds veruit de bestbetaalde speler van Arsenal, vanaf de zomer van 2020 geen minuut meer speelde voor the Gunners. Een half jaar later volgde een oplossing, toen Fenerbahçe Özil overnam. The Athletic denkt echter dat de band tussen Aubameyang en Arteta nog niet onherstelbaar beschadigd is en dat hij terug zal keren bij Arsenal.