Sergio Agüero in tranen: hartproblemen maken definitief einde aan carrière

Woensdag, 15 december 2021 om 12:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:06

Sergio Agüero (33) zet noodgedwongen een punt achter zijn voetbalcarrière vanwege hartklachten, zo maakt de Argentijnse spits woensdag in tranen bekend op een speciaal belegde persconferentie van Barcelona. Onder meer Fabrizio Romano wist deze week al te melden dat het definitieve afscheid van Agüero onvermijdelijk was geworden vanwege de fysieke problemen.

Agüero liet zich op 30 oktober in de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. De aanvaller greep in de 41ste minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. "Deze persconferentie is georganiseerd om jullie te laten weten dat ik heb besloten om afscheid te nemen als voetballer", zo begint een hevig geëmotioneerde Agüero. "Het is de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven heb genomen. Ik stop vanwege mijn gezondheid, het is de beste beslissing voor mij. Ik ben in goede handen geweest bij de medische staf." Agüero's teamgenoten van Barcelona zaten op de tribune, net als familieleden en afgevaardigden van onder andere zijn voormalig werkgevers Atlético Madrid en Manchester City.

"Ik heb de beslissing tien dagen geleden genomen nadat ik er alles aan gedaan had om nog enige hoop te hebben om door te spelen", vervolgt Agüero. "Ik ben erg trots op mijn carrière. Ik heb er altijd van gedroomd om te voetballen, sinds ik vijf jaar oud was. Mijn droom was om in de Primera División te spelen. Ik had nooit gedacht dat ik Europa zou halen. Ik wil mijn dankbaarheid delen met iedereen, ongeacht waar ik heb gespeeld. Atlético Madrid gaf me een kans toen ik net achttien jaar oud was en iedereen weet hoe ik over Manchester City denk. Ik heb daar zo goed mogelijk gepresteerd. Ik ben ze erg dankbaar om hoe goed ze me hebben behandeld. En dan iedereen hier bij Barca... het zijn ongelooflijke maanden geweest. Het is zonder twijfel een van de beste teams ter wereld. Ik zal met opgeheven hoofd vertrekken. Ik weet niet wat me te wachten staat in het volgende deel van mijn leven. Maar ik weet dat ik mensen heb die van me houden. Ik zal me altijd de geweldige dingen herinneren."

De routinier onderging een dag na de wedstrijd tegen Deportivo Alavés een hartonderzoek, waarvan Barcelona de resultaten naar buiten bracht. “Sergio Agüero moet onderworpen worden aan een diagnostische en therapeutische behandeling, uitgevoerd door Dr. Josep Brugada. Hij is zodoende niet inzetbaar gedurende de komende drie maanden. Binnen die periode moet de effectiviteit van de behandeling bepaald worden om zijn herstelproces te bepalen”, zo liet Barcelona weten in een officieel statement. Agüero kampte als tiener al eens met hartritmestoornissen, maar had daar later geen last meer van. Door de recente hartklachten is de Argentijnse aanvaller nu genoodzaakt om definitief een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten.

Sergio Agüero kreeg op 30 oktober hartklachten en kwam daarna niet meer in actie voor Barcelona.

Agüero debuteerde in 2004 op vijftienjarige leeftijd in het shirt van Independiente in het profvoetbal. Hij speelde later vijf succesvolle seizoenen voor Atlético Madrid. In 230 wedstrijden voor los Colchoneros was hij goed voor 100 doelpunten. Het leverde de Argentijnse aanvaller in 2011 een transfer op naar Manchester City, waar hij de afgelopen tien jaar zijn doelpuntendrift voortzette. In het shirt van de koploper in de Premier League noteerde Agüero 260 doelpunten in 390 duels. Voor de nationale ploeg van Argentinië kwam hij in 101 wedstrijden tot 41 goals. Alleen Lionel Messi en Gabriel Batistuta wisten het net vaker te vinden voor la Albiceleste.

Door de hartklachten werd het avontuur van Agüero bij Barcelona geen succes. Zijn eerste en enige treffer in dienst van de Catalanen maakte hij op 24 oktober, in el Clásico tegen Real Madrid (1-2 nederlaag). In totaal kwam hij tot slechts vijf duels voor de Catalaanse grootmacht. De aanvaller neemt afscheid van het voetbal met een indrukwekkend palmares. Zo werd hij met Argentinië olympisch kampioen en won hij tweemaal het wereldkampioenschap Onder 20. Afgelopen zomer veroverde Agüero met het nationale elftal bovendien de Copa América. Met Manchester City won hij onder meer vijf Premier League-titels en zes keer de League Cup.