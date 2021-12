Primeur Higler met aanstelling voor clash tussen Feyenoord en Ajax

Dinsdag, 14 december 2021 om 12:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:59

Dennis Higler is zondag de scheidsrechter bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, zo heeft de KNVB dinsdag wereldkundig gemaakt. Het is de eerste keer dat de 36-jarige arbiter de topper tussen beide grootmachten mag fluiten. Higler wordt in De Kuip geassisteerd door Erwin Zeinstra en Mario Diks. Pol van Boekel zal als VAR functioneren in Rotterdam-Zuid, met een assisterende rol voor Joost van Zuilen. De aftrap zondag is om 14.30 uur.

De grootste wedstrijd tot dusver voor Higler op clubniveau was in 2019. Hij was destijds de scheidsrechter bij het duel om de Johan Cruijff Schaal. Ajax versloeg PSV ruim twee jaar geleden met 2-0. Higler trok in de zeventien wedstrijden die hij tot dusver floot dit seizoen nog geen enkele rode kaart. De jonge scheidsrechter maakte afgelopen zomer op het EK zijn debuut op een internationaal toernooi.

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is de kans zeer groot dat De Klassieker zonder publiek zal worden afgewerkt. Minister-president Mark Rutte komt dinsdagavond op een persconferentie wellicht met nieuwe maatregelen voor de voetbalwereld, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er op korte termijn weer toeschouwers welkom zijn bij duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Ajax verloor zondag met 1-2 van AZ, terwijl Feyenoord niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen. Beide titelkandidaten beginnen derhalve met 36 punten aan de kraker van aanstaande zondag. PSV won in extremis met 1-2 van NEC en begint daarom als koploper aan de zeventiende speelronde in de Eredivisie.