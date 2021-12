‘Zelfs met steen, papier, schaar moet je winnen als je een Barça-shirt draagt’

Dinsdag, 14 december 2021 om 10:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Dani Alves is zenuwachtig voor zijn mogelijk eerste officieuze minuten in het shirt van Barcelona, zo laat hij weten in aanloop naar het duel met Boca Juniors om de Maradona Cup. Officieel mag de 38-jarige rechtsback pas vanaf 1 januari voor de Catalanen voetballen, maar hij maakt dinsdag wel deel uit van de 28-koppige selectie van Barcelona voor de vriendschappelijke wedstrijd in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Als eerbetoon aan de vorig jaar overleden Diego Maradona spelen Barcelona en Boca Juniors dinsdag om de Maradona Cup. De Argentijnse voetbalicoon beleefde successen met beide clubs. De kans is groot dat Alves in dit duel zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Barcelona gaat maken sinds zijn rentree, aangezien hij momenteel niet speelgerechtigd is en pas in januari kan worden ingeschreven bij LaLiga. De rechtsback geeft toe 'zenuwachtig' te zijn om het shirt van Barcelona weer aan te trekken na zijn lange afwezigheid

“Dit is de belangrijkste uitdaging in mijn carrière vanwege de moeilijke situatie waar de club momenteel in verkeert”, zegt Alves. “De uitdagingen zijn voor hen die niet vrezen om ze aan te gaan. Ook in in dit duel proberen we ons best te doen. Het is altijd speciaal om te spelen, waar of op welk niveau het ook is. Ik heb een zeer goede band met veel mensen bij Barcelona. Deze wedstrijd gaat om het eren van een van de grootste legendes van de club en dat is speciaal.”

Barcelona werd maandag tijdens de loting van de tussenronde van de Europa League gekoppeld aan Napoli. Alves kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met i Partenopei. “Ik denk dat we elke soort uitdaging moeten accepteren. We spelen nu in de Europa League en telkens wanneer we het shirt van Barcelona aantrekken, vertegenwoordigen we de geschiedenis van de club en moeten we winnen, ongeacht de tegenstander die je tegenover je hebt staan. Zelfs als je steen, papier of schaar speelt, moet je winnen als je het shirt van Barcelona draagt.”

Memphis Depay is vanwege een blessure niet afgereisd naar Riyad. Onder anderen Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Sergino Dest behoren wel tot de selectie van Xavi. Barcelona liep zondag in LaLiga tegen Osasuna (2-2) tegen duur puntverlies aan. Los Azulgrana gaven vlak voor tijd voor de tweede keer een voorsprong weg. Barcelona reist na het vriendschappelijke duel met Boca Juniors terug naar Spanje. Zaterdag wacht de ploeg in eigen huis een competitiewedstrijd tegen Elche. Door het gelijkspel tegen Osasuna staat Barcelona momenteel achtste in LaLiga met 24 punten uit 16 duels.