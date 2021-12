Feyenoord heeft hoop op Klassieker met publiek nog niet opgegeven

Dinsdag, 14 december 2021 om 09:41 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft de hoop op een Klassieker met publiek nog niet volledig opgegeven. Het kabinet stuurt aan op een verlenging van de geldende coronamaatregelen, maar Feyenoord treft toch voorbereidingen om zondag supporters te kunnen verwelkomen tegen Ajax. Dinsdagavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie waarin de plannen voor de komende weken worden aangekondigd.

Feyenoord bereidt zich voor op een Klassieker mét en zonder publiek. "Het zou slecht zijn als we dat niet zouden doen", licht een woordvoerder van de club toe aan het Algemeen Dagblad. "We bereiden ons op beide scenario’s voor, zodat we ‘in het geval dat’ snel kunnen schakelen. De hoop is nog niet opgegeven." Inmiddels is al een maand geen publiek welkom bij wedstrijden. Omdat de huidige coronamaatregelen zaterdag aflopen, bestaat een kleine kans dat er zondag publiek aanwezig mag zijn.

Als het verbod op publiek komt te vervallen, kan Feyenoord de kaartverkoop snel starten. "Maar heel veel plekken zijn wel al verkocht aan seizoenkaarthouders", aldus de woordvoerder. Feyenoord en Ajax treffen elkaar zondag om 14.30 uur. Ze hebben allebei 36 punten verzameld en kunnen elkaar dus een flinke tik uitdelen in de titelstrijd.