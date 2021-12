Vitesse vreest ‘onnavolgbaar verdict’ en denkt na over stap naar CAS

Dinsdag, 14 december 2021 om 09:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 09:10

Vitesse is nog niet overtuigd van overwintering in de Conference League. Tijdens de loting voor de tussenronde in de knock-outfase zat de club maandagmiddag samen met Tottenham Hotspur in de koker, waarmee andermaal duidelijk werd dat de UEFA nog geen beslissing heeft genomen over de afwikkeling van het hoofdpijndossier tussen de clubs. Intussen wordt 'iedereen er ongeduldig van' in Arnhem, schrijft de Gelderlander.

Het verhaal is bekend: de slotwedstrijd van Tottenham tegen Stade Rennes wordt niet afgewerkt, waardoor Vitesse meer punten heeft verzameld in de Conference League-groep. De UEFA neemt de tijd om te besluiten welke vervolgstap wordt genomen. Een reglementaire nederlaag voor Tottenham ligt het meest voor de hand, omdat de Engelse club zelf niet in actie kon komen tegen Stade Rennes vanwege een corona-uitbraak. Vitesse is er niet gerust op. "Op Papendal is er ook angst dat er vanuit Nyon zomaar een volstrekt onnavolgbaar verdict volgt", klinkt het.

De regels in Annex J, het artikel van de UEFA dat over de zaak handelt, zijn volgens de Gelderlander glashelder en spreken in het voordeel van Vitesse. "Bij de Arnhemse club staat de juridische afdeling op scherp. De Eredivisionist stapt in nood naar de hoogste rechter. Dat kan tot aan het Europese Hof van Arbitrage, het CAS." De uitkomst van de wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes is in handen van de zogenoemde Control, Ethics and Disciplinary Body van de UEFA.

Doordat de namen van Vitesse en Tottenham maandag in hetzelfde balletje zaten, was Leicester City als landgenoot van the Spurs geen optie als tegenstander. Uiteindelijk kwam Rapid Wien uit de koker als opponent. De heenwedstrijden van de tussenronde worden afgewerkt op 17 februari, waarna de returns op 24 februari op het programma staan. AZ en Feyenoord stromen als groepswinnaar pas in de achtste finales van de Conference League in.