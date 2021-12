Guardiola komt tot inzicht na race tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen

Dinsdag, 14 december 2021 om 08:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 09:10

Josep Guardiola is trots op de inzet van Raheem Sterling bij Manchester City. De aanvaller was dit seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar toonde altijd de wil om zich terug te knokken in de ploeg. Guardiola zag de afgelopen maanden een positieve, gedreven Sterling op het trainingsveld en in de wedstrijden. Hij looft de winnaarsmentaliteit van zijn pupil en trekt de vergelijking met Formule 1-coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Sterling leek op woensdag 1 december tegen Aston Villa (1-2 zege) als wisselspeler te beginnen, maar had vanwege een blessure van Ilkay Gündogan toch een basisplaats. Hij speelde een uitstekende wedstrijd, bleef in de basis en kwam vervolgens tot doelpunten tegen Watford (1-3 zege) en Wolverhampton Wanderers (1-0 zege). Tegen Wolverhampton maakte Sterling zaterdag uit een penalty zijn honderdste doelpunt in de Premier League. Guardiola weigert met de eer te strijken na de goede optredens van Sterling. "De speler verdient alle complimenten. De dag voor de wedstrijd tegen Aston Villa hadden we twaalf spelers die konden spelen. Raheem werd niet geselecteerd, maar op de dag van de wedstrijd kreeg Ilkay last van zijn rug. Daardoor speelde Raheem toch. Zijn eerste vijftien tot twintig minuten waren zijn beste minuten in de afgelopen maanden."

Raheem Sterling maakte zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers zijn honderdste Premier League-doelpunt.

"Ik kan hier gaan praten over allerlei theorieën, of over het weer in Manchester, ik kan doen alsof ik alles weet, maar de speler verdient de credits. Als spelers een positieve instelling hebben, kunnen ze altijd terugkeren. Natuurlijk wil ik meer van hem zien, want dit is niet genoeg, maar ik wil ook meer zien van Gündogan, van Kevin De Bruyne, van Rodri, zelfs van Bernardo Silva. Van iedereen", benadrukt Guardiola. Hij drukt al zijn spelers, ook zijn reserves, op het hart om nooit op te geven. Het is voor de trainer moeilijk om alle spelers tevreden te houden, maar hij besefte zondag tijdens de laatste Formule 1-race van het seizoen dat sporters ook 'winnaars' kunnen zijn als ze niet krijgen waar ze op hopen.

"Je hebt in de Formule 1 gezien: je kunt al het mogelijke doen, want Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn geweldige sporters, maar soms heb je succes niet in de hand", zegt Guardiola. "Soms wordt de winnaar door iets anders bepaald. Dan ben jij niet de winnaar, maar je bent allebei een ware kampioen. De spelers moeten vechten zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton tot het einde deden. Maar soms kun je alles tot in de perfectie uitvoeren, en komt er toch iets op je pad waar je geen controle over hebt en verlies je daardoor. De race van zondag heeft aangetoond dat je altijd moet blijven vechten. Er zijn allerlei dingen die ervoor kunnen zorgen dat je niet wint, zoals een regel, een ingreep van de VAR of een slechte beslissing. Maar je moet doen wat Raheem in de laatste wedstrijden heeft gedaan en wat die twee ongelooflijke Formule 1-coureurs deden. Dat is de les die we moeten trekken. Zij geven nooit op en zullen nooit zeggen dat ze iets niet willen proberen."