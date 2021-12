Glenn Helder waarschuwt Ajax na Champions League-loting tegen Benfica

Dinsdag, 14 december 2021 om 07:32 • Dominic Mostert

Glenn Helder waarschuwt Ajax voor Benfica. De voormalig international denkt dat Ajax niet ontevreden is over de uitkomst van de tweede Champions League-loting, nadat aanvankelijk Internazionale uit de koker kwam, maar wijst op het vermogen van Benfica om het spel te ontregelen en vervolgens snel toe te slaan als de kans zich aandient. Helder speelde in 1996 als huurling van Arsenal voor Benfica.

"Benfica zal alles doen om het spel te ontregelen", voorspelt Helder in gesprek met De Telegraaf. "Maar als de spelers van Ajax de focus hebben en hun normale niveau halen, hebben ze een heel grote kans om de kwartfinale te bereiken." De oud-aanvaller voorspelt een verdedigende speelstijl van Benfica. "Maar de ploeg is ook in staat om via de rechtsback na drie passes voor de keeper van Ajax te staan."

"Om te winnen is in Portugal alles toegestaan: theater maken, om kaarten vragen en schoppen. Daarom moet het positiespel van Ajax perfect zijn verzorgd. Als het elftal Ten Hags norm haalt en het baltempo moordend is, krijgen de Benfica-verdedigers niet eens de kans om te schoppen", doceert Helder. "In mijn tijd bij Benfica vonden Portugese ploegen het heerlijk om tegen naïeve Nederlandse clubs te spelen, maar inmiddels treffen ze Ajax liever niet meer."

Ook in Portugal is gereageerd op de loting. Luisão, technisch directeur van Benfica, spreekt van een 'klassieker tussen twee clubs met een rijke Europese traditie'. "We weten dat het moeilijk gaat worden. Ajax was spectaculair in de groepsfase. We hebben dit seizoen al tegen een Nederlandse club gespeeld (PSV, red.) en we weten dat we een zware tegenstander krijgen."