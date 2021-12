‘Nooit verwacht dat Ajax dit seizoen in de slipstream van PSV terecht zou komen’

Dinsdag, 14 december 2021 om 07:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 08:59

Aad de Mos is verrast door de kwetsbaarheid van Ajax in de Eredivisie. De ploeg van Erik ten Hag liet in de Champions League geen steek vallen, maar wist in de eigen competitie 'slechts' elf van de zestien wedstrijden te winnen. Door de nederlaag tegen AZ (1-2) van zondag kon PSV de koppositie overnemen via een overwinning op NEC (1-2). De Mos voorziet een spectaculaire titelstrijd tot het bittere eind tussen PSV, Ajax en Feyenoord.

PSV heeft op dit moment één punt meer dan Ajax en Feyenoord. Met De Klassieker in aantocht weten de Eindhovenaren dat ze komend weekend kunnen uitlopen op minstens één van de twee concurrenten. PSV moet dan wel zelf winnen op bezoek bij RKC Waalwijk. "Ik had nooit verwacht dat Ajax dit seizoen nog in de slipstream van PSV terecht zou komen", erkent De Mos in gesprek met De Telegraaf. "Zonder te praten over kwaliteit en kwantiteit moet je zeggen dat de Grote Drie herenigd zijn. Die gaan volgens mij tot de laatste dag vechten om de titel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mos noemt het puntenverlies van Ajax in thuiswedstrijden 'structureel'. Van de laatste vijf thuiswedstrijden in de Eredivisie won de regerend kampioen er maar twee. Tegelijkertijd merkt hij op dat PSV 'structureel' niet thuis geeft in topwedstrijden - ontmoetingen met Feyenoord (0-4) en Ajax (5-0) leverden nederlagen op, evenals belangrijke Europese wedstrijden. "Maar daarmee ben je nog niet kansloos voor de titel. Tegen de kleintjes word je kampioen", benadrukt De Mos, die merkt dat de recente blessuregolf bij PSV misschien wel in het voordeel van de ploeg heeft gewerkt.

"Pas door de blessures van gevestigde namen als Madueke, Zahavi en Gakpo zijn er wat puzzelstukjes in elkaar gevallen", geeft hij aan. De Mos denkt dat PSV zich volgende maand tijdens het trainingskamp in Spanje moet nadenken over de manier waarop de absentie van Ibrahim Sangaré door zijn deelname aan de Afrika Cup kan worden opgevangen. Dat is met name belangrijk met het oog op de wedstrijd tegen Ajax op 23 januari. "Dan gaat de waarheid beginnen."