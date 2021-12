Recordaantal coronagevallen in Engeland; duel van Manchester United afgelast

Dinsdag, 14 december 2021 om 06:53 • Dominic Mostert

De Premier League-wedstrijd tussen Brentford en Manchester United van dinsdagavond is afgelast, meldt de competitieorganisator in een statement. In de aanloop naar het duel testten enkele spelers en stafleden van the Red Devils positief op het coronavirus. Er wordt een nieuwe speeldatum gezocht voor het duel.

De Premier League kwam na overleg met medici tot het besluit om de wedstrijd van dinsdagavond te schrapen. Manchester United heeft ondertussen trainingscomplex Carrington gesloten om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken. Positief geteste spelers en stafleden zijn in quarantaine gegaan. Omdat Manchester United de afgelopen dagen niet heeft getraind, en 'prioriteit verleent aan de gezondheid van spelers en staf', verzocht de club de Premier League om de wedstrijd te annuleren. Welke spelers besmet zijn, is niet bekend.

Het nieuws van de corona-uitbraak bij Manchester United komt slechts enkele dagen nadat de Conference League-ontmoeting van Tottenham Hotspur met Stade Rennes op donderdag werd uitgesteld, nadat dertien spelers en stafleden van the Spurs positief op het virus waren getest. Ook de Premier League-wedstrijd van zondag tegen Brighton & Hove Albion werd uit voorzorg afgelast. Voor het treffen met Stade Rennes kon de UEFA geen nieuwe datum vinden, waardoor de kans heel groot is dat de Franse club een reglementaire overwinning krijgt toebedeeld, wat zou betekenen dat Vitesse als tweede eindigt in Groep G van de Conference League en Europees overwintert.

Het coronavirus heeft de Premier League momenteel stevig in zijn greep: vorige week kwamen 42 positieve testresultaten terug na tests bij spelers en clubofficials, een weekrecord. Er werden 3805 tests gedaan. Bekend is dat bij Aston Villa en Brighton & Hove Albion positieve testresultaten binnengekomen. Bovendien is er nog geen uitsluitsel over het doorgaan van de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham van donderdag. De Premier League heeft geen vaste regels voor het doorgaan van een duel: ieder geval wordt apart bekeken door het bestuur.