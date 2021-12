Johan Derksen wil ‘piepeltje’ in basis bij Oranje ten koste van vaste kracht

Maandag, 13 december 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:33

Johan Derksen is van mening dat Owen Wijndal een plek in Oranje verdient. Onder meer het optreden van de linksback in het Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ (1-2) heeft dusdanig veel indruk gemaakt op de analist, dat hij liever Wijndal in de basis bij het Nederlands elftal ziet dan Daley Blind. “Blind is zó kwetsbaar en langzaam”, aldus Derksen tijdens Veronica Inside.

“Ik vond trouwens die Wijndal echt heel erg goed”, begint Wim Kieft, refererend aan de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. Hij bleef maar gaan, maar ook hoe hij verdedigend tegen die Antony speelde. Of Wijndal vaste international moet zijn? Nou dat ligt eraan hoe je speelt. Als ze met vijf verdedigers spelen, dan kun je beter Blind als voetballende man hebben. Maar als je het hebt over compleet zijn, dan is Wijndal een betere verdediger.” Derksen is veel stelliger en voor hem is er geen discussie mogelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik zou altijd voor Wijndal kiezen. Gister zag je dat hij aanvallende impulsen had, én hij was op tijd terug om de beste rechtsbuiten in Nederland (doelend op Antony, red.) af te stoppen. Daley Blind staat er (in Oranje, red.) slechts op basis van zijn status, maar hij is hartstikke kwetsbaar hoor. Hij mist de snelheid en hij kan niet hard ingrijpen. Alleen in balbezit heeft hij overzicht en een mooie pass. Dat is niet genoeg voor Oranje”, aldus Derksen.

Wim Kieft vindt Wijndal ook beter dan de ‘wilde’ Tyrell Malacia. “Je hebt er dus drie voor de linksbackpositie. Die Wijndal had weliswaar een aantal keer moeite in oefenwedstrijden, maar ik vind die Malacia heel wild. Hij wil alles in hoge snelheid doen.” Derksen besluit: “Ik vind Wijndal echt de beste: hij heeft de meeste mogelijkheden. Kijk, ik heb het idee dat als hij als nieuweling bij het Nederlands elftal komt, dat-ie een beetje gezien wordt als een piepeltje. Het valt dan niet mee om ertussen te komen, maar hij is de beste.”