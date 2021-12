Rick Karsdorp houdt de nul maar ziet ploeggenoot onnodig afdruipen

Maandag, 13 december 2021 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

AS Roma heeft maandagavond een eenvoudige overwinning geboekt. In eigen huis was de ploeg van trainer José Mourinho met 2-0 te sterk voor Spezia. In de slotminuut pakte Felix Afena-Gyan nog een onnodige rode kaart. Dankzij de driepunter streven i Giallorossi, zesde, nummer zeven Juventus voorbij in de Serie A. Voor nummer zeventien Spezia was het de vijfde keer op rij dat er niet gewonnen werd.

In de verloren topper tegen Internazionale (0-3) zat Rick Karsdorp niet bij de wedstrijdselectie wegens een schorsing, maar kreeg nu een basisplek van Mourinho. Bij Spezia moest doelman Jeroen Zoet wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Roma kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Jordan Veretout legde vanuit een corner vanaf de rechterkant de bal op het hoofd van Tammy Abraham, die het leer op zijn beurt doorkopte richting Chris Smalling. De centrumverdediger stond op de vijfmeterlijn om binnen te knikken: 1-0. Matías Viña kreeg een goede kans om de stand halverwege het eerste bedrijf te verdubbelen, maar hij stuitte op doelman Ivan Provedel.

Spezia kwam eigenlijk zelden in het schouwspel voor, en het wachten was op een nieuwe Romeinse treffer. Die viel in de 56ste minuut. Wederom verzorgde Veretout een uitstekende hoekschop, waarmee hij ditmaal Roger Ibañez bediende. De rechtercentrumverdediger torende boven de vijandige defensie uit en kopte feilloos binnen. Na ruim een uur spelen leek Barcelona-huurling Rey Manaj de aansluitingstreffer te maken. De aanvaller verschalkte doelman Rui Patrício op koelbloedige wijze, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie: treffer afgekeurd. In het restant van de tweede helft kwam een zege voor Roma niet meer serieus in gevaar.

In de slotfase schoot de ingevallen Gyan de 3-0 nog tegen de touwen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hands. Voor de handsbal kreeg Gyan zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Alessandro Prontera, waardoor hij het veld met rood moest verlaten.