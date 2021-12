Selectie Legia Warschau in spelersbus aangevallen door eigen fans

Maandag, 13 december 2021

Fans van Legia Warschau hebben zondagavond de eigen spelersbus aangevallen na de nederlaag tegen Wisla Plock (1-0). De Poolse landskampioen beleeft een uiterst teleurstellend seizoen en staat momenteel op de laatste plaats. Het was voor de supporters reden om de spelers fysiek te lijf te gaan. Legia bevestigt de aanval via de officiële kanalen, maar wil niet bevestigen of er gewonden zijn gevallen.

Legia betreurt de situatie, zo valt te lezen in een verklaring op de website. "Legia Warschau bevestigt dat er op de terugweg, na het verlies van de wedstrijd tegen Plock, een incident heeft plaatsgevonden met een agressief gedragende groep mensen", valt te lezen in het statement. "In lijn met de afspraken en genomen voorzorgsmaatregelen keerde de selectie en de technische staf onder politiebegeleiding terug bij het trainingscentrum. Desondanks kreeg de groep het voor elkaar om de bus te laten stoppen, waarna verschillende mensen de bus binnen zijn gestapt en zeer agressief verdrag vertoonden richting de spelers."

Volgens berichtgeving in Poolse media zouden zeker drie spelers gewond zijn geraakt, al laat de club daar niets over los. "De details van het incident zijn geverifieerd met de politie, die een officieel onderzoek heeft aangekondigd. De club neemt het incident uiterst serieus en spant zich in om de onderste steen boven te krijgen. Wij benadrukken dat wij dergelijke acties onaanvaardbaar en schadelijk vinden. We werken dan ook samen met de politie om de omstandigheden van dit incident op te helderen en verdere maatregelen te nemen."

De club is op dit moment in gesprek met de getroffen spelers, waarna in een later stadium een besluit wordt genomen over de vervolgstappen. "Ook hebben we direct besloten om de veiligheidsmaatregelen binnen en rond de clublocaties aan te scherpen. Onze prioriteit is om de spelers en medewerkers een gevoel van veiligheid te geven." Legia, regerend landskampioen in Polen, staat met 12 punten uit 16 duels op een teleurstellende laatste plaats in de Ekstraklasa. Het gat met de veilige vijftiende plek is drie punten. De onderste drie clubs degraderen rechtstreeks uit de hoogste divisie.