V/d Gijp: ‘Slechts vier namen doen het bij Ajax, maar híj is categorie Álvarez'

Maandag, 13 december 2021 om 21:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:16

René van der Gijp is teleurgesteld in Ryan Gravenberch, zo laat hij maandagavond weten tijdens Veronica Inside. De analyticus is van mening dat er slechts vier of maximaal vijf spelers zijn waar Ajax ‘het van moet hebben’. Van der Gijp geeft aan dat hij Gravenberch in ‘de groep van Álvarez’ vindt vallen, terwijl ook Sébastien Haller niet in de top vijf valt.

Aan tafel komt de Eredivisie-nederlaag van Ajax tegen AZ (1-2) ter sprake. Volgens Van der Gijp deed AZ er goed aan om met een verdedigende tactiek aan de aftrap te verschijnen, niet in de laatste plaats omdat er in zijn ogen maar weinig spelers bij Ajax zijn die het spel kunnen maken. “Maar Wimpie (Wim Kieft, red.), als je nou dat elftal van Ajax neemt. Dan denk ik bij mezelf: van wie moeten we het daar hebben? Daley Blind, Berghuis, Tadic en die kleine op rechts (Antony, red.). Dat zijn er maar vier, hè!”

“Het zijn er dus vier, en het allerliefst zou ik Gravenberch er als nummer vijf aan toevoegen”, vervolgt Van der Gijp. “Maar als je nooit op doel schiet, en je geeft ook nooit een pass waar een doelpunt uit voortkomt, dan hoor je er voor mij niet meer bij. Dan zit je voor mij in de groep van Álvarez. Haller hoort er ook niet bij, want hij moet gevoed worden. Dus je hebt vier spelers waarvan je zegt: zij moeten het doen. Als die spelers het niet doen, dan houdt het op. Mazraoui? Ja, die vind ik er ook bij horen de afgelopen weken”, besluit de analist, die onderbroken wordt door Johan Derksen.

Laatstgenoemde is namelijk van mening dat Blind ook weinig waarde toevoegt tijdens wedstrijden waarin de tegenstander erg defensief speelt. “Ik vind Daley Blind zo kwetsbaar in de counter dan.” Van der Gijp: “Nee, maar hij heeft wel een bal waarvan ik zeg: die zag ik misschien een keer niet aankomen. Maar Gravenberch heeft niet één zo’n bal. Ik zie hem geen ballen geven waarvan ik denk: nou!” Derksen sluit zich zeker wat Gravenberch betreft bij zijn collega aan. “Ik vind Gravenberch een beetje Frenkie de Jong worden: op een veilig plekje op het veld leuk voetballen en nooit in het strafschopgebied van de tegenpartij komen.”