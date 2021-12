Fenerbahçe gaat af en krijgt treffer om de oren van ruim 43 meter

Maandag, 13 december 2021 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:47

Fenerbahçe heeft maandagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Süper Lig. De ploeg van trainer Vítor Pereira ging op bezoek bij laagvlieger Gaziantepspor met 3-2 onderuit en verzuimde daarmee de derde plek over te nemen van Hatayspor. Mesut Özil nam een treffer en een assist voor zijn rekening, maar zag de thuisploeg het duel in de tweede helft naar zich toe trekken. Gaziantepspor klimt door de zege van de zestiende naar de dertiende plek.

Fenerbahçe, dat maandag tijdens de loting van de Conference League werd gekoppeld aan Slavia Praag, keek op bezoek bij Gaziantepspor al snel tegen een achterstand aan. Na acht minuten spelen leverde Luiz Gustavo de bal in bij João Figueiredo, die zich niet bedacht en ineens uithaalde van 43,3 meter. Niet eerder werd er dit seizoen van zo'n grote afstand gescoord in de Turkse competitie. Fenerbahçe kwam na een half uur spelen op gelijke hoogte, toen Özil afrondde op aangeven van Bright Osayi-Samuel: 1-1.

Hayatim boyunca unutamayacagim maçlar arasina bir maç daha eklendi. ? Joao Figueiredo attigi jeneriklik gol süperdi ?? Izlemeyenler için ???? Tebrikler @GaziantepsporFK ?????? #GFKvFB pic.twitter.com/JWOikX2v2g — Ahmet Aydin SERT (@aydin_sert) December 13, 2021

Na rust trok de thuisploeg het duel voor de tweede keer naar zich toe na een rake strafschop van Alexandru Maxim. De bezoekers kwamen via een prachtige goal van Miha Zajc, die uit een klutssituatie raak schoot in de linkerbovenhoek, nog wel voor een tweede keer op gelijke hoogte, maar moesten in de slotfase alsnog buigen. Een kwartier voor tijd besliste Figueiredo het duel met zijn tweede van de avond. De aanvaller schoot raak op aangeven van Furkan Soyalp en voorkwam daarmee dat Fenerbahçe op negen punten kwam van koploper Trabzonspor.