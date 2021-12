Flinke domper voor Feyenoord in achtste finales Conference League

Maandag, 13 december 2021 om 19:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:07

Feyenoord moet het in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Conference League stellen zonder Guus Til. De middenvelder is door de UEFA voor twee wedstrijden geschorst na zijn rode kaart tegen Slavia Praag. Til mist daardoor het eerste duel in de achtste finales, die op 10 maart afgewerkt wordt. De loting voor de tweede ronde moet nog volgen, daar er eerst nog een tussenronde plaatsvindt.

Til kreeg op bezoek bij Slavia al na ruim een half uur spelen rood, toen hij met een onbesuisde tackle het standbeen van Nicolae Stanciu raakte. De rode kaart zorgde voor flink wat ophef, daar scheidsrechter Mattias Gestranius in eerste instantie geel trok. Amper een minuut later maakte hij daar een rode kaart van, waardoor de middenvelder vroegtijdig kon inrukken. Die beslissing was opmerkelijk, aangezien er geen VAR bij het duel aanwezig was. Til miste afgelopen donderdag al de laatste groepswedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1).

Ook Arne Slot kon maar moeilijk geloven dat de dienstdoende arbiter zo snel terugkwam van zijn beslissing. "Ik heb de overtreding nog niet gezien, maar de scheidsrechter gaf geel en een minuut later rood, terwijl er geen VAR aanwezig was", zei Slot destijds over de situatie op de persconferentie. "Terecht of onterecht, dat durf ik nog niet te zeggen, maar dit was echt bizar. Volgens mij is dit nog nooit eerder vertoond. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. De vierde official zei tijdens de wedstrijd dat de scheidsrechter het zelf besloten had."

Til leek er met één wedstrijd schorsing vanaf te komen, maar zag hoe de UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body daar maandag een wedstrijd aan toevoegde. Feyenoord weet nog niet wie het treft in die achtste finales, daar er nog eerst een tussenronde wordt afgewerkt tussen de nummers twee van de poulefase en de nummers drie van de Europa League. Feyenoord slaat die ronde als groepshoofd over. De loting voor de achtste finales vindt plaats op vrijdag 25 februari. De wedstrijden worden gespeeld op 10 en 17 maart.