Daley Blind appt naar Lissabon na knotsgekke Champions League-loting

Maandag, 13 december 2021 om 18:37 • Laatste update: 20:12

Ajax is maandagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Benfica. De Amsterdammers werden in eerste instantie gekoppeld aan Internazionale, maar zagen toe hoe de loting over moest door een technisch probleem. Een tweeluik met Benfica betekent onder meer een weerzien met Jan Vertonghen. De verdediger speelde tussen 2003 en 2012 bij Ajax en draagt nu het shirt van de club uit Lissabon.

Met Benfica treft Ajax niet bepaald een club waar serene rust heerst. Ondanks dat de Portugese grootmacht ten koste van Barcelona wist te overwinteren in het miljardenbal, staat de positie van trainer Jorge Jesus behoorlijk ter discussie. De Amsterdammers spelen op 23 februari thuis en gaan op 15 maart op bezoek in Portugal. "Het is zeker geen ploeg die je moet onderschatten", blikt Daley Blind op de website van Ajax vooruit op het treffen met Befinca. "Wat me in 2018 opviel was dat ze technisch en verzorgd voetbal van achteruit speelden met een aantal zeer snelle buitenspelers. Het wordt lastig, maar er liggen natuurlijk wel mogelijkheden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax trof Benfica voor het laatst in de Champions League in het seizoen 2018/19, toen beide ploegen in dezelfde groep waren ingedeeld. In Amsterdam werd in de slotminuut een overwinning geboekt door Noussair Mazraoui. Twee weken later bleef de ploeg van Erik ten Hag steken op een 1-1 gelijkspel. "Toen hebben we het vooral in de uitwedstrijd in Lissabon echt zwaar gehad", gaat Blind verder. "Dit seizoen zaten ze in een hele taaie poule met Bayern München en Barcelona, dus dat ze daar doorheen zijn zegt wel wat." Benfica eindigde als tweede achter Bayern en veroordeelde Barcelona daarmee tot een vervolg in de Europa League.

Bij Ajax-opponent Benfica proberen de supporters de trainer weg te klikken

Voetbalzone maakte een profielschets van de Portugese tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. Lees artikel

Het duel met Benfica betekent tevens een weerzien met Jan Vertonghen. De Belgische verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en werd onder meer twee keer landskampioen met de Amsterdammers, alvorens hij in 2012 de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Blind heeft het eerste contact met zijn voormalig ploeggenot al gelegd. "Dat was leuk", vertelt de Ajacied. "We hebben meteen even geappt dat we het mooi vonden elkaar weer te treffen. Dat is iets om naar uit te zien. Wat we hebben gepresteerd in de groepsfase telt niet meer. We moeten weer op ons best zijn om een ronde door te stoten."

"Het is een Ajacied, maar hij zal willen presteren", vult Ten Hag zijn verdediger aan. "Hij heeft hier vrienden gemaakt, waaronder Daley Blind. Maar eenmaal op het veld is het eten of gegeten worden. Dit is weer een heel mooi affiche. We kennen ze natuurlijk goed van twee jaar geleden. Dat lag toen heel dicht bij elkaar. Ik kijk met een goed gevoel terug op die ontmoetingen. Het was uit een echte vechtwedstrijd, die we dankzij een goal van Dusan Tadic naar ons toe trokken. Het belangrijkste is de mentaliteit die we zelf hebben. Onze groepsfase biedt geen garantie. Je hebt zelfvertrouwen, maar je begint verder weer op nul."