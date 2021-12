Vader van Frenkie de Jong sluit twee topclubs uit: ‘Ze hebben gebeld’

Maandag, 13 december 2021

Het is niet geheel uitgesloten dat Frenkie de Jong naar een andere club vertrekt, zo vertelt zijn vader John de Jong tegenover het Algemeen Dagblad. Laatstgenoemde noemt de financiële problemen van Barcelona als mogelijke oorzaak daarvoor. "Uiteraard weet ik dat Barcelona geld nodig heeft en een geweldig bod op Frenkie zou kunnen helpen", aldus de vader van de 24-jarige middenvelder.

"Maar ik zie het niet zo snel gebeuren", voegt John de Jong snel toe. "Hoewel, de vijf Europese topclubs hebben allemaal gebeld." Frenkie de Jong wordt echter niet getrokken door clubs Bayern München of Manchester United, zo geeft zijn vader aan. "Daar is het vaak kloteweer. Natuurlijk gaat het om voetbal, maar het speelt wel mee."

Frenkie de Jong heeft geen intentie om Barcelona te verlaten. De voormalig Ajacied is met zijn vriendin Mikky Kiemeney een nieuw huis aan het verbouwen in de Spaanse stad. "Zij hebben het in Barcelona zó geweldig naar hun zin", vertelt John de Jong. "Het leven is daar geweldig. Ik ben er vaak. Zelfs nu zit je er met 16 graden in het zonnetje. Nee, nooit op la Rambla, dat is vergane glorie. De stad biedt zoveel mooiers. Ik zit daar voor een wedstrijd wel eens op een terras en dan zie ik honderden mensen met een shirt van Frenkie. Die Catalanen zijn helemaal gek van hem. Dan knijp wel eens in mijn arm. Is dit wel waar?"

John de Jong houdt zich niet zo bezig met wat de Spaanse media over zijn zoon zeggen en schrijven. "Soms krijgt Frenkie een 4", weet hij. "Het zal wel. Voor hem is belangrijk wat zijn trainer ervan vindt. Ze lopen daar allemaal met hem weg." John de Jong kijkt uit naar Kerstmis, wanneer zijn zoon en Mikky terug naar Nederland komen. "Dan gaan zij bij iedereen langs, altijd gezellig."