Botsing tussen Muslera en teamgenoot karakteriseert deceptie voor Galatasaray

Maandag, 13 december 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel

Galatasaray is maandag dieper afgedaald in de Süper Lig. De ploeg van Fatih Terim ging door een knullige botsing tussen zijn doelman Fernando Muslera en ploeggenoot Christian Luyindama met 1-0 onderuit tegen Sivasspor. Het is de vijfde keer op rij dat Galatasaray niet wint. De ploeg uit Istanbul staat nu teleurstellend negende.

Sivasspor, dat als nummer twaalf begon aan de wedstrijd, was de betere ploeg tegen het hoger aangeschreven Galatasaray. Muslera hield zijn ploeg in de tweede helft op de been met twee prachtige reddingen op schoten van Kerem Kesgin en Erdogan Yesilyurt. Een misverstand tussen de Uruguayaanse goalie en centrumverdediger Luyindama bracht Galatasaray in de tachtigste minuut op achterstand. Luyindama liep bij een diepe bal tegen Muslera op, die gehavend op de grond ging liggen. Sivasspor profiteerde en Faycal Fajr kon de bal in het lege doel schieten: 1-0.

De spelers van Galatasaray maakten bezwaar bij scheidsrechter Ümit Öztürk, die het spel liet doorlopen terwijl Muslera op de grond lag. De arbiter draaide het doelpunt echter niet terug. Muslera moest zich laten vervangen door tweede doelman Ismail Cipe. Galatasaray, waar Van Aanholt in de basis begon en Ryan Babel op de bank bleef, wist de schade in het slot niet meer te herstellen.