Bij Ajax-opponent Benfica proberen de supporters de trainer weg te klikken

Maandag, 13 december 2021 om 17:30 • Chris Meijer • Laatste update: 17:45

Met Benfica treft Ajax in de achtste finale van de Champions League niet bepaald een club waar serene rust heerst. Ondanks dat de Portugese grootmacht ten koste van Barcelona wist te overwinteren in het miljardenbal, staat de positie van trainer Jorge Jesus behoorlijk ter discussie. De ervaren oefenmeester zou een moeizame verstandhouding met president en voormalig sterspeler Rui Costa hebben en een deel van de achterban is Jesus ondanks het succes in Europa liever kwijt dan rijk.

Een tastbaarder voorbeeld van de onvrede van de fans van Benfica dan de website devolverjesus.com is er niet. De afgelopen weken wordt Jesus in verband gebracht met een terugkeer bij Flamengo, waar hij eerder tussen 2019 en 2020 aan het roer stond en onder meer de Copa Libertadores won. De Braziliaanse topclub ontdeed zich vorige maand na de verloren Copa Libertadores-finale tegen Palmeiras van trainer Renato Portaluppi. Mocht Flamengo daadwerkelijk Jesus weer weghalen uit Lissabon, zou een deel van de achterban van Benfica daar niet bepaald rouwig om zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de website devolverjesus.com, letterlijk vertaald als ‘geef Jesus terug’, kan de coach van Lissabon naar Rio de Janeiro geklikt worden. Per tien kliks komt Jesus een kilometer dichterbij Rio de Janeiro. Inmiddels heeft hij al 6130 kilometer gereisd, wat betekent dat er al ruim zestigduizend mensen geklikt hebben. Jesus heeft de oostkust van Brazilië reeds bereikt en hoeft nog maar een klein stukje te reizen. Als je overigens twee keer in korte tijd klikt, krijg je van de website een waarschuwing: “Ben jij Rui Costa? Rustig aan...”

Sinds Rui Costa in juli werd gekozen tot de nieuwe president van Benfica, wordt er nadrukkelijk gespeculeerd over de toekomst van Jesus als trainer. Luis Filipe Vieira haalde Jesus in de zomer van 2020 terug naar Benfica, waar hij eerder zes jaar met succes had gewerkt en onder meer drie landstitels vierde. Jesus en Vieira waren goede vrienden en de trainer kreeg onder de voorzitter de vrije hand om zijn gang te gaan. Vieira heeft afgelopen zomer echter na achttien jaar aan het roer te hebben gestaan noodgedwongen plaatsgemaakt, nadat hij werd opgepakt in een grootschalig onderzoek naar onder meer witwassen en belastingfraude.

Onder Vieira’s opvolger Rui Costa heeft Jesus aanmerkelijk minder krediet. De voormalig Portugees international was voordat hij gekozen werd tot voorzitter van Benfica dertien jaar lang werkzaam als sportief directeur en in die hoedanigheid ontstonden er al kleine scheurtjes in de verstandhouding met Jesus, al noemt de trainer hun relatie zelf ‘vriendschappelijk en professioneel’. Zijn tweede termijn als trainer van Benfica is vooralsnog geen doorslaand succes. Vorig seizoen slaagde Benfica er niet in om de groepsfase van de Champions League te halen, nadat PAOK Saloniki in de derde voorronde te sterk was. Het avontuur in de Europa League eindigde vervolgens na een tweeluik met Arsenal al in de tweede ronde.

Rui Costa, voormalig speler van onder meer Benfica, Fiorentina en AC Milan, is sinds afgelopen zomer voorzitter.

Dat er vorig seizoen al werd gespeculeerd over de toekomst van Jesus bij Benfica, had mede te maken met de prestaties in eigen land. As Águias eindigden in de Primeira Liga als derde met een achterstand van negen punten op Sporting Portugal, dat voor het eerst in negentien jaar weer eens kampioen werd. Een teleurstellend resultaat, temeer omdat Benfica na de terugkeer van Jesus in de zomer van 2020 maar liefst 99 miljoen euro investeerde in de selectie met de komst van onder meer Darwin Núñez (voor 24 miljoen van Almería), Éverton (voor 20 miljoen euro van Grêmio), Pedrinho (voor 18 miljoen euro overgenomen van Corinthians), Luca Waldschmidt (voor 15 miljoen euro overgenomen van SC Freiburg) en Nicolás Otamendi (voor 15 miljoen euro overgenomen van Manchester City). Daar tegenover stond overigens wel het vertrek van Rúben Días naar Manchester City, die 68 miljoen euro in het laatje bracht en de transferuitgaven die zomer voor een groot deel dekte.

Van de anderhalf jaar geleden binnengehaalde spelers zijn Pedrinho (voor 18 miljoen euro naar Shakhtar Donetsk) en Waldschmidt (voor 12 miljoen euro naar VfL Wolfsburg) afgelopen zomer overigens alweer vertrokken, terwijl Arsenal jeugdexponent Nuno Tavares voor 8 miljoen euro overnam. Tegelijkertijd werd de selectie afgelopen zomer verder versterkt met onder meer Roman Yaremchuk, João Mário, Valentino Lazaro en Soualiho Meïté, waaraan totaal 25 miljoen euro werd gespendeerd. Het bleek voldoende om de groepsfase van de Champions League te halen, na achtereenvolgens Spartak Moskou en PSV te elimineren in de voorrondes. In een groep met Bayern München, Barcelona en Dynamo Kiev eindigde Benfica als tweede.

De opstelling van Benfica tijdens het duel met Famalicão, dat afgelopen weekeinde met 1-4 werd gewonnen.

De Europese overwintering heeft de druk op Jesus echter niet weggenomen. Tijdens de laatste groepswedstrijd in de Champions League waren er op de tribune van het Estádio Da Luz witte zakdoekjes te zien. “Ik ben dat niet gewend, zeker niet bij Benfica. Maar dit is de realiteit. Ik moet ervoor zorgen dat het team blijft winnen, dat is het enige dat ik in de hand heb”, zo reageerde Jesus daarop. De huidige plek op de ranglijst van de Primeira Liga verklaart de onvrede van de fans, want daarop bedraagt de achterstand op zowel nummer twee Sporting als koploper FC Porto vier punten. Sporting - van wie Ajax in de groepsfase van de Champions League nog met 1-5 en 4-2 won - deelde vorige maand een gevoelige tik uit door op bezoek bij Benfica met 1-3 te winnen.

Op papier heeft Benfica de meeste waardevolle selectie van de Portugal. In dat opzicht is Núñez de grote blikvanger. Jesus verzekerde eerder al dat de 22-jarige Uruguayaanse spits ooit de duurst verkochte speler in de clubhistorie zal worden, wat betekent dat hij meer moet opleveren dan de 126 miljoen euro die Atlético Madrid in 2019 voor João Félix neertelde. “Hij was de duurste aankoop van Benfica. Als er geen nieuwe pandemie komt, zal hij ook de duurst verkochte speler in de clubhistorie worden. Hij wordt een speler van wereldklasse. Helaas zullen we hem snel kwijtraken”, aldus Jesus. Met veertien doelpunten in negentien officiële wedstrijden behoort de eerder al aan Barcelona, Manchester City en Juventus gelinkte Núñez samen met Rafa Silva tot de gevaarlijkste aanvallers in de selectie van Benfica.

Voormalig Ajacied Jan Vertonghen (34) is een van de meest in het oog springende namen in de selectie van Benfica.

In de spits van zijn 3-4-3-formatie kiest Jesus over het algemeen tussen Zwitsers international Haris Seferovic of Oekraïens international Yaremchuk, afgelopen zomer voor zeventien miljoen euro overgenomen van AA Gent. Op de vleugels wordt er dan gerouleerd met Silva, Núñez, Pizzi en Éverton. Het middenveld herbergt met Julian Weigl en João Mário twee bekende namen, terwijl Alejandro Grimaldo (links) en Diogo Gonçalves of Gilberto (rechts) doorgaans op de vleugels spelen. Ook de van Internazionale gehuurde Valentino Lazaro kan op de rechtervleugel uit de voeten, maar de Oostenrijks international worstelt sinds zijn komst naar Portugal met blessures.

Met Odysseas Vlachodimos beschikt Benfica over een uitermate betrouwbare doelman, die PSV haast eigenhandig uit de groepsfase van de Champions League hield. De Griek heeft doorgaans een ervaren defensie voor zich, bestaande uit de in 2020 transfervrij binnengehaalde Jan Vertonghen, Otamendi en aanvoerder André Almeida. Laatstgenoemde speelt inmiddels weer, omdat Lucas Veríssimo uit de roulatie is met een kruisbandblessure. Van Otamendi werd overigens beweerd dat hij een conflict zou hebben gehad met Jesus. “Die controverse is een leugen”, reageerde de 33-jarige Argentijnse verdediger op die geruchten. “Ik heb geen problemen. En als er problemen waren geweest, zouden we die intern uitpraten. Maar daar is geen sprake van.”

Toch claimde Goal vorige week nog dat er binnen de spelersgroep steeds meer onvrede ontstaat over Jesus. Het is dus nog maar de vraag of hij in februari of maart op de bank zal zitten tijdens het tweeluik met Ajax. Rui Costa zou met Nélson Veríssimo, de huidige trainer van het tweede elftal, reeds een vervanger voor Jesus op het oog hebben. “Of ik bij de volgende Champions League-wedstrijd op de bank zit? Daar denk ik nu niet aan”, sprak Jesus afgelopen week, voor de loting. “Misschien krijgen we wel Real Madrid als tegenstander. Dan zeg ik: wij gaan door.” Het werd geen Real Madrid, maar Ajax. En voor de Amsterdammers levert Benfica goede herinneringen op, want in de groepsfase van de Champions League van het seizoen 2018/19 werd er in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 gewonnen en in Lissabon met 1-1 gelijkgespeeld. Toen eindigde het Champions League-seizoen uiteindelijk in de halve finale. In dat opzicht lonkt er een veelbelovende parallel.