AZ houdt sterspeler Jesper Karlsson langer aan boord

Maandag, 13 december 2021 om 17:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:42

Jesper Karlsson heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij AZ, zo melden de Alkmaarders via de officiële kanalen. De 23-jarige vleugelspits verlengde zijn contract daags na het gewonnen competitieduel met Ajax (1-2) met één seizoen tot medio 2026.

Karlsson is bezig aan zijn tweede seizoen in Alkmaar en kwam vorig jaar voor een bedrag van 2,6 miljoen euro over van IF Elfsborg in zijn thuisland. De Zweeds international speelde zich vanaf het begin in de basis bij AZ en liet zich veelvuldig gelden met doelpunten en assists. Na 61 officiële wedstrijden voor de Eredivisionist staat Karlsson op 20 goals en 16 assists.

“Toen ik vorig jaar mijn eerste AZ-contract tekende, zei ik al dat het voor mij een grote en belangrijke stap was”, aldus Karlsson, die met de Zweedse selectie nog strijdt om een ticket voor het WK 2022. “Ik ben AZ heel dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. Zowel nationaal als internationaal heb ik mijzelf kunnen laten zien. Ik voel mij thuis bij AZ, dus het voelt heel goed om mijn contract te verlengen. Het is een mooie en wederzijdse blijk van waardering.”

Karlsson gaat ook in op de ontwikkeling van AZ dit seizoen. “We voelen ons steeds sterker worden. We hebben een goede mix van saamhorigheid, vechtlust en individuele kwaliteit. Ook hebben we een goede teamspirit laten zien, zoals tijdens de overwinning van gisteren.” AZ is na een moeizame start in de competitie inmiddels opgeklommen tot de achtste plek. In de Conference League werd glansrijk groepswinst afgedwongen.

Max Huiberts slaat met het nieuwe contract voor Karlsson een grote slag. “Jesper is een belangrijke speler voor ons”, zegt de directeur voetbalzaken van AZ. “Hij combineert zijn creativiteit steeds meer aan effectiviteit.” Met 8 doelpunten en 8 assists in 22 officiële duels overlegt de vleugelaanvaller ook dit seizoen weer goede cijfers. “Vorig jaar maakte hij als nieuwe speler direct impact en daar is hij dit seizoen mee verder gegaan”, aldus Huiberts. “Zijn spel wordt steeds completer en hij heeft laten zien van grote waarde te zijn voor AZ.”