CL-loting Ajax biedt Nederland óók perspectief op coëfficiëntengebied

Maandag, 13 december 2021 om 15:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:02

De loting van Ajax tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League is ook pikant op het gebied van de coëfficiënten. De kampioen van Nederland kan Portugal een enorm gevoelige tik op de neus geven door Benfica uit te schakelen. Sporting Portugal kreeg met Manchester City bovendien een op papier loodzware tegenstander.

Nederland is met Portugal verwikkeld in een strijd om plek zes op de coëfficiëntenranglijst. Aan het eind van elk seizoen bepaalt de eindstand hoeveel Europese tickets elk land opeist. Die stand wordt bepaald op basis van de laatste vijf seizoenen. Op de huidige stand heeft Nederland nog een grote achterstand op Portugal, maar op de ranglijst vanaf 1 juli 2022 staat Nederland al virtueel op plek zes, die recht geeft op twee groepsfasetickets voor de Champions League. Op plek zeven krijgt een land slechts één groepsfaseticket.

De coëfficiëntenranglijst per 09-12-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 55,748 44,248 6/6 6. Portugal 50,049 40,383 4/6 7. Nederland 44,300 41,400 5/5 8. Oostenrijk 37,850 28,100 3/5 9. Rusland 34,282 21,682 2/5 10. Schotland 34,100 30,100 2/5



Op de ranglijst vanaf volgend seizoen heeft Nederland een voorsprong van een vol punt. Als die voorsprong ook na het seizoen 2022/23 nog staat, dan krijgt Nederland twee tickets voor de groepsfase van de Champions League in 2024. De vijf overgebleven Eredivisie-clubs in Europa kunnen de huidige voorsprong op Portugal na de winterstop mogelijk verder gaan uitbouwen.

Ajax kan dat als gezegd doen in een rechtstreeks duel met Benfica. Verder speelt Sporting in de Champions League dus tegen Manchester City. Portugal heeft verder twee ijzers in het vuur in de play-offronde van de Europa League: FC Porto speelt tegen Lazio, terwijl Sporting Braga uitkomt tegen Sheriff Tiraspol.

Nederland heeft zelf vijf clubs over in Europa, onder voorbehoud dat Vitesse officieel nog niet gekwalificeerd is. Het lijkt erop dat de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes niet ingehaald kan worden, waardoor de Arnhemmers door zouden gaan. Vitesse speelt in de play-offronde van de Conference League dan tegen Rapid Wien. PSV komt in dezelfde ronde uit tegen Maccabi Tel Aviv, terwijl AZ en Feyenoord al zeker zijn van de laatste zestien van de Conference League.

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

Het is wishful thinking, maar het is zelfs niet volledig uitgesloten dat Nederland nog dit jaar de achterstand op Portugal goedmaakt. Daarvoor zouden de Portugese deelnemers (vrijwel) direct uitgeschakeld moeten worden, terwijl de Eredivisionisten heel ver moeten komen in hun Europese toernooien. Nederland zou dan in een half jaar tijd bijna zes punten goed moeten maken op Portugal. In dat (onwaarschijnlijke) geval zou Nederland al twee directe Champions League-tickets voor de groepsfase van 2023 krijgen.