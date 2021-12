Real Madrid woedend over ‘schandaal’: UEFA schrapt ook ‘legitiem’ tweeluik

Maandag, 13 december 2021 om 14:30 • Jeroen van Poppel

Real Madrid is woedend over het besluit van de UEFA om de volledige loting voor de achtste finale van de Champions League over te doen, zo meldt Goal. De Spaanse grootmacht is van mening dat zijn confrontatie tegen Benfica had moeten blijven staan, omdat dat plaatsvond vóórdat het mis ging met de loting. De UEFA is echter onverbiddelijk.

Real stelt dat de loting tegen Benfica plaatsvond zonder enige onregelmatigheid en dus volledig legitiem is. De UEFA had kunnen besluiten om de confrontatie tussen Real en Benfica bij de nieuwe loting, die vanaf 15.00 uur plaatsvindt, te laten staan. De Madrilenen drongen daar maandagmiddag nadrukkelijk op aan, maar vonden geen gehoor bij de Europese voetbalbond.

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, spreekt volgens Goal van een 'schandaal'. Het incident zet de relatie tussen de Koninklijke en de UEFA verder onder druk: de twee organisaties leven sinds de oprichting van de Super League al op gespannen voet. Voor Real was een loting tegen Benfica overigens gunstig te noemen, omdat de club ook aan hoger aangeschreven clubs als Chelsea en Paris Saint-Germain gekoppeld had kunnen worden.

Bij de oorspronkelijke loting van maandag 12.00 uur werden gigantische fouten gemaakt. Nog geen twee uur later nam de UEFA het besluit dat de loting over moet. De Europese voetbalbond wijt de gemaakte fouten aan 'een technisch probleem met de software van een externe serviceprovider die de officials instrueert welke teams elkaar kunnen treffen'.