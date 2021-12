UEFA besluit na foutenfestival tot nieuwe loting voor Champions League

Maandag, 13 december 2021 om 13:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:57

Er komt een nieuwe loting voor de achtste finale van de Champions League, zo heeft de UEFA besloten. Bij de oorspronkelijke loting bleken de nodige fouten te zijn gemaakt, die de UEFA wijt aan 'een technisch probleem met de software van een externe serviceprovider die de officials instrueert welke teams elkaar kunnen treffen'. De nieuwe loting zal plaatsvinden vanaf vanmiddag om 15.00 uur.

Al tijdens de loting kwam de eerste fout aan het licht: Manchester United werd gekoppeld aan Villarreal, maar de twee clubs konden elkaar niet treffen, omdat ze in de groepsfase al tegen elkaar speelden. Vervolgens werd een nieuw balletje gepakt, waarna Manchester City naar voren kwam als tegenstander voor Villarreal.

Daar bleef het niet bij, want het balletje van Manchester United was vervolgens níét betrokken bij de loting voor Atlético Madrid. Daardoor kon United dus onmogelijk tegen Atlético uitkomen, terwijl dat volgens de regels wel had gemoeten. Het balletje van Liverpool was wél betrokken bij de loting, terwijl the Reds juist níét tegen Atlético konden loten (omdat ze bij elkaar in de groep zaten). Daarna bleek dat het balletje van Real Madrid in de loting voor Villarreal was betrokken, terwijl twee clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar uit kunnen komen.

Ajax werd bij de loting gekoppeld aan Internazionale, maar die confrontatie gaat dus van tafel. De Amsterdammers kunnen vanaf 15.00 uur opnieuw loten tegen Atlético Madrid, Benfica, Chelsea, Internazionale, Paris Saint-Germain, Red Bull Salzburg en Villarreal. Sporting Portugal is geen optie, omdat de Portugese kampioen in de groepsfase al tegen Ajax speelde.