PSV treft Maccabi Tel Aviv; Vitesse wacht (mogelijk) ontmoeting met Rapid Wien

Maandag, 13 december 2021 om 14:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:41

PSV treft Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League, terwijl Vitesse mogelijk een ontmoeting met Rapid Wien wacht, zo heeft de loting in Nyon maandag uitgewezen.

PSV eindigde derde in een Europa League-groep achter AS Monaco en Real Sociedad. De Eindhovenaren werden hierdoor gekoppeld aan een nummer twee uit de Conference League. FK Bodö/Glimt, Maccabi Tel Aviv, PAOK Saloniki, Partizan Belgrado, Randers FC, Slavia Praag en Qarabag behoorden tot de mogelijke tegenstanders.

Over eventuele Europese overwintering van Vitesse gaf de UEFA nog geen duidelijkheid. De laatste poulewedstrijd van groepsgenoot Tottenham Hotspur tegen Stade Rennes vond geen doorgang vanwege een corona-uitbraak bij the Spurs, waardoor de voetbalbond ervoor koos om een briefje 'Vitesse/Tottenham Hotspur' tijdens de loting te gebruiken. De Arnhemmers konden Celtic, Fenerbahçe, Olympique Marseille, FC Midtjylland, Rapid Wien en Sparta Praag loten. Teams uit hetzelfde land konden elkaar niet treffen, waardoor Leicester City en PSV geen opties waren bij de loting.

De heenwedstrijden van de tussenronde worden afgewerkt op 17 februari, waarna de returns op 24 februari op het programma staan. AZ en Feyenoord stromen als groepswinnaar pas in de achtste finales van de Conference League in.

PSV speelde in Europees verband vier keer eerder tegen een Israëlische club. In het seizoen 2011/2012 werd in de Europa League thuis met 3-3 gelijkgespeeld tegen Hapoel Tel Aviv en uit 0-1 gewonnen. Twee jaar eerder noteerden de Eindhovenaren in hetzelfde toernooi tegen Bnei Jehouda Tel Aviv twee minimale zeges (1-0 en 0-1). Voor Vitesse staat er in februari voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europees duel tegen een Oostenrijkse tegenstander op het programma.

De volledige loting:

Olympique Marseille (Fra) - Qarabag (Aze)

PSV - Maccabi Tel Aviv (Isr)

Fenerbahçe (Tur) - Slavia Praag (Tsj)

FC Midtjylland (Den) - PAOK Saloniki (Gri)

Leicester City (Eng) - Randers (Den)

Celtic (Sch) - Bodö/Glimt (Noo)

Sparta Praag (Tsj) - Partizan Belgrado (Ser)

Rapid Wien (Oos) - Tottenham Hotspur (Eng)/Vitesse