CL-loting moet waarschijnlijk over: UEFA maakt gigantische fout met balletjes

Maandag, 13 december 2021 om 12:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:28

De loting voor de achtste finales van de Champions League moet mogelijk over. Bij de loting van maandagmiddag werden twee enorme fouten gemaakt: Villarreal werd gekoppeld aan Manchester United, maar beide ploegen hebben elkaar al getroffen in de groepsfase en konden elkaar dus niet opnieuw treffen. Daarna werd Manchester United ook nog uitgesloten van loting tegen Atlético Madrid. De Europese voetbalbond is in beraad of de loting kan blijven staan, zo meldt ESPN. Een beslissing over een nieuwe loting wordt vóór 14.30 uur verwacht. Volgens L'Équipe is de kans dat het over moet levensgroot.

Op het moment dat gezocht werd naar een tegenstander voor Villarreal, had het balletje met daarin de naam van Manchester United niet in de bak mogen zitten. Michael Heselschwerdt, hoofd van clubcompetities, maakte echter een fout en stopte the Red Devils wél in de bak, waarna voormalig Arsenal-ster Andrey Arshavin er toevallig de Engelse grootmacht uitplukte.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021

UEFA-directeur Giorgio Marchetti had snel door dat Manchester United niet tegen Villarreal kan spelen, waarna een nieuw balletje werd gepakt door Arshavin: Manchester City werd de tegenstander van de Spanjaarden. In principe werd de loting daarmee niet beïnvloed, maar dat gebeurde enkele seconden later wél bij een nieuwe fout.

Nadat het tweeluik tussen Villarreal en City was bepaald, was Atlético Madrid aan de beurt. Marchetti noemt Manchester United als mogelijke tegenstander voor de Madrilenen, maar Heselschwerdt pakt het balletje van United niet: daardoor kon Manchester United onmogelijk gekoppeld worden aan Atlético. Uiteindelijk haalde Arshavin Bayern München uit het bakje als tegenstander voor de Spaanse topclub.