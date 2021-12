Champions League-loting: Cristiano Ronaldo treft Lionel Messi

Maandag, 13 december 2021

De loting voor de achtste finales van de Champions League heeft een kraker opgeleverd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. Voor Lionel Messi betekent het een treffen met Cristiano Ronaldo. Bekerhouder Chelsea kruist in februari 2022 de degens met Lille OSC, zo heeft de loting op het hoofdkantoor van de UEFA maandag uitgewezen.

Paris Saint-Germain greep naast groepswinst in de poulefase. De Franse grootmacht eindigde tweede achter Manchester City, waardoor men al rekening hield met een zware loting. The Citizens moeten nu winnen van Villarreal om de kwartfinale te bereiken. Ajax werd in Nyon gekoppeld aan Internazionale, dat momenteel aan kop gaat in de Serie A.

Bayern München, de winnaar van de Champions League in 2020, wacht een ontmoeting met Atlético Madrid. De Spaanse formatie stelde overwintering in de Champions League in de laatste poulewedstrijd veilig dankzij een 1-3 zege op bezoek bij FC Porto. Sporting Portugal, dat achter Ajax tweede eindigde in Groep D, krijgt te maken met Juventus.

De heenwedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op 15, 16, 22 en 23 februari, waarna de returns op 8, 9, 15 en 16 op het programma staan. De geplaatste teams beginnen met een thuisduel en eindigen de achtste finales met een uitwedstrijd.

De volledige loting:

Benfica (Por) - Real Madrid (Spa)

Villarreal (Spa) - Manchester City (Eng)

Atlético Madrid (Spa) - Bayern München (Dui)

Red Bull Salzburg (Oos) - Liverpool (Eng)

Internazionale (Ita) - Ajax (Ned)

Sporting Portugal (Por) - Juventus (Ita)

Chelsea (Eng) - Lille OSC (Fra)

Manchester United (Eng) - Paris Saint-Germain (Fra)