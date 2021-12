Ajax stuit in de achtste finale van de Champions League op Inter

Maandag, 13 december 2021 om 12:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:38

Ajax treft Internazionale in de achtste finale van de Champions League, zo heeft de loting in Nyon maandag uitgewezen. De Amsterdammers hebben als groepswinnaar het voordeel om te beginnen met een uitwedstrijd in Milaan.

Ajax, dat als eerste in Groep D eindigde, kon zeven verschillende nummers-up treffen. Atlético Madrid, Benfica, Chelsea, Internazionale, Paris Saint-Germain, Red Bull Salzburg en Villarreal eindigden allen als tweede in hun respectievelijke groep. Sporting Portugal was geen optie, omdat de Portugese kampioen in de groepsfase al tegen Ajax speelde.

De heenwedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op 15, 16, 22 en 23 februari, waarna de returns op 8, 9, 15 en 16 op het programma staan. De geplaatste teams, waaronder Ajax, beginnen met een thuisduel en eindigen de achtste finales met een uitwedstrijd.

De laatste keer dat Ajax tegen Inter speelde was in het seizoen 2005/06 in de achtste finale van de Champions League. Toen waren de Italianen over twee duels te sterk voor de Amsterdammers (2-2 in de Johan Cruijff ArenA en 1-0 in Giuseppe Meazza). Ajax won pas één keer in een officiële wedstrijd van Inter: dat was de Europa Cup 1-finale van 1972 (2-0). Verder verloor de kampioen van de Eredivisie in het seizoen 2002/03 twee keer in de groepsfase van de Champions League van Inter.