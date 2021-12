LIVE: PSV en Vitesse in spanning voor loting tussenronde Conference League

Maandag, 13 december 2021 om 13:55 • Laatste update: 13:55

Na de lotingen voor de knock-outfase in de Champions League en Europa League is de Conference League aan de beurt. PSV en Vitesse leren maandagmiddag vanaf 14.00 uur de tegenstander kennen in de tussenronde, terwijl groepswinnaars Feyenoord en AZ rechtstreeks naar de achtste finale mogen en dus níét in de kokers gaan. De loting is live te volgen via onderstaand liveblog.

De Conference League-loting

Geplaatst Ongeplaatst Bodø/Glimt (Noo) Celtic (Sch) Maccabi Tel Aviv (Isr) Fenerbahçe (Tur) PAOK Saloniki (Gri) Leicester City (Eng) Partizan Belgrado (Ser) Olympique Marseille (Fra) Qarabag (Aze) FC Midtjylland (Den) Randers (Den) PSV Slavia Praag (Tsj) Rapid Wien (Oos) Vitesse/Tottenham Hotspur (Eng) Sparta Praag (Tsj)