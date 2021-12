LIVE: Wie treft Ajax in de achtste finale van de Champions League?

Maandag, 13 december 2021 om 12:00 • Laatste update: 12:23

De loting voor de achtste finale van de Champions League staat voor de deur. Vanaf 12.00 uur wordt in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon bepaald welke clubs elkaar zullen treffen. Ajax heeft als groepshoofd een geplaatste status en treft een nummer twee uit een andere groep. De ploeg van Erik ten Hag kan niet aan Sporting Portugal gekoppeld worden, daar de regerend kampioen van Portugal in de groepsfase al de tegenstander was. De loting is live te volgen in onderstaand liveblog.



De Champions League-loting