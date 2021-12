FC Utrecht verrast met komst van Naoki Maeda: ‘Een directe versterking’

Maandag, 13 december 2021 om 10:49 • Chris Meijer

FC Utrecht heeft zich versterkt met Naoki Maeda, zo maakt de club via de officiële kanalen wereldkundig. De 27-jarige rechtsbuiten, die eveneens als spits uit de voeten kan, wordt door de Domstedelingen tot het einde van het seizoen gehuurd van Nagoya Grampus. FC Utrecht heeft tevens een optie tot koop bedongen en als die gelicht wordt, zal Maeda een contract tot medio 2025 ondertekenen.

Maeda, voormalig jeugdinternational van Japan, werd opgeleid door Tokyo Verdy en speelde vervolgens voor Matsumoto Yamaga en Yokohama F. Marinos voordat hij in de zomer van 2018 bij Nagoya Grampus terechtkwam. Zijn contract bij die club liep nog door tot het einde van 2022, maar de vleugelaanvaller gaat bij FC Utrecht nu zijn eerste avontuur buiten Japan aan. Zodra zijn werkvergunning rond is, zal hij vanaf januari inzetbaar zijn voor trainer René Hake.

“Naoki is een creatieve speler met een goede dribbel en kan een man passeren”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht. “Hij bewaart ook goed het overzicht in de eindfase, is wendbaar en heeft een goede acceleratie na zijn actie. Het is een speler die met veel energie speelt en heeft veel dreiging in zijn spel naar voren. Bovendien heeft hij een goed schot. We beschouwen Naoki als een directe versterking voor onze ploeg en zijn derhalve erg blij hem aan boord te hebben.”