‘Sergio Agüero maakt woensdag einde van voetbalcarrière bekend’

Maandag, 13 december 2021 om 10:39

Sergio Agüero gaat woensdag zijn afscheid als profvoetballer officieel aankondigen, zo claimt Emilio Pérez de Rozas op Radio Marca. De Spaanse journalist stelt dat Barcelona reeds een ceremonie heeft voorbereid waar het einde van de profloopbaan van de Argentijnse aanvaller bekend zal worden gemaakt. Er werd een maand geleden al gemeld dat Agüero noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan moet zetten.

Agüero liet zich op 30 oktober in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. De aanvaller greep in de 41ste minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben. Hij wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. De tweede helft in het Camp Nou was toen al begonnen en televisiecamera’s van LaTdT legden vast hoe hij vanuit het stadion naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Hij onderging een dag later een hartonderzoek, waarvan Barcelona de resultaten naar buiten bracht. “Sergio Agüero moeten onderworpen worden aan een diagnostische en therapeutische behandeling, uitgevoerd door Dr. Josep Brugada. Hij is niet zodoende niet inzetbaar gedurende de komende drie maanden. Binnen die periode moet de effectiviteit van de behandeling bepaald worden om zijn herstelproces te bepalen”, zo liet Barcelona weten in een officieel statement. Agüero kampte als tiener al eens met hartritmestoornissen, maar had daar later geen last meer van.

Agüero kwam op 12 november met een reactie op de geruchten over de mogelijke beëindiging van zijn voetbalcarrière, die toen al in de Spaanse pers waren verschenen. "In reactie op de geruchten kan ik jullie vertellen dat ik alle instructies opvolg die ik krijg van de doktoren bij de club", schreef de Argentijn op Twitter. "Ik onderga tests en een behandeling en over negentig dagen bekijken we de progressie. Altijd positief blijven!"

Eind november kwamen de journalisten Fabrizio Romano en Gerard Romero én voormalig ploeggenoot Samir Nasri echter met het nieuws dat Agüero per direct moet stoppen. Barcelona zou nu dus komende woensdag van plan zijn om dit officieel bekend te maken. “Volgens mijn informatie heeft Barcelona zijn afscheid voorbereid”, zo claimt Pérez de Rozas. Vooralsnog heeft Barcelona daar officieel nog niets over gecommuniceerd.